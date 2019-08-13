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Гузеева с ведром попкорна заставила усомниться в своей диете

Актриса побывала в кинотеатре на картине «Однажды в... Голливуде».

Гузеева с ведром попкорна заставила усомниться в своей диете
Лариса Гузеева удивила пользователей, сделав снимок с ведром попкорна/globallookpress.com

Актриса Лариса Гузеева в Instagram разместила снимок, на котором она стоит с огромным ведром попкорна в кинотеатре. Звезда посмотрела ленту культового режиссера Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде».

«Культпоход в кино. Тарантино — гений. Всем радости», — заявила Лариса Гузеева.

Между тем пользователи не удержались от критики. Все обратили внимание на ведро с попкорном. Все помнят, что актриса в последнее время сидит на диете, поэтому не совсем понятно, что в ее руках делает высококалорийный продукт. «Лариса, вы только что худели же. Зачем вам это ведро?» — заявила, к примеру, одна из пользовательниц.

Отметим, что ведущая программы «Давай поженимся!» не так давно рассказывала, что буквально за неделю похудела сразу на пять килограммов. Звезда прошла курс «Очищение и омоложение организма» в одной из клиник, который и дал такой прекрасный результат. За услуги актриса отдала 50 тысяч рублей.

Кстати, раньше женщина не раз пробовала худеть, но постоянно срывалась. При этом к ней не только возвращался прежний вес, но и добавлялись дополнительные килограммы.

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Тэги:

Квентин ТарантиноЛариса ГузееваПрограмма "Давай поженимся!"

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Гузеева с ведром попкорна заставила усомниться в своей диете
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