Гузеева поделилась рецептом варенья из «райских яблочек»

Телесваха показала в соцсети свои заготовки на зиму.

Лариса Гузеева поделилась с поклонниками результатами своих кулинарных трудов. На снимках, которые телеведущая разместила в Instagram, засняты банки с домашними заготовками на зиму – аппетитным яблочным вареньем.

В подписи к фото артистка отметила, что ее часто просят поделиться рецептом того или иного ее блюда. И рассказала, как приготовить сладкое лакомство.

«Яблочки райские без сердцевины засыпать сахаром, дождаться, когда появится сок, варить минут 40. Перед тем, как переложить в стерильные банки, добавьте корицы, лимонной цедры и ванили», – пишет Гузеева.

По словам главной российской телесвахи, физический труд позволяет ей расслабиться и снять полученный на работе стресс. В ходе такой домашней «трудотерапии» ей становится просто некогда «рефлексировать, тосковать и страдать».

Помимо подписчиков в соцсети, Ларисе Гузеевой есть, с кем поделиться ее познаниями. Вместе с дочерью Ольгой она ведет гастрономическую программу «Живая жизнь», где показывает зрителям, как выбирать продукты и готовить из них разнообразные блюда.