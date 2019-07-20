Как выглядят и чем занимаются дочери ведущих шоу «Давай поженимся!»

Лариса Гузеева, Роза Сябитова и Василиса Володина мечтают о телевизионной карьере своих детей.

Первый выпуск шоу, в котором одинокие мужчины и женщины со всей страны встречаются, чтобы создать семью, вышел в эфир 28 июля 2008 года. С тех пор телеведущая Лариса Гузеева, сваха Роза Сябитова и астролог Василиса Володина соединяют одинокие сердца без передышки. Такое количество эфиров обеспечило этой троице популярность, стабильный доход и… еще одну возможность, которую на их месте использовала бы любая любящая мать. О том, как Гузеева, Сябитова и Володина пристроили своих дочерей, рассказывает «Телепрограмма».

Ксения Сябитова

27-летняя Ксюша работает директором своей мамы Розы Сябитовой. В разговоре с нами девушка называет мать Розой Раифовной и старательно изображает строгую начальницу, планируя интервью, съемки, встречи, рекламные контракты свахи из «Давай поженимся!».

Сябитова как-то жаловалась нам, что предыдущий директор доставлял ей массу хлопот, приходилось самой контролировать финансовые потоки. Ну а теперь у мамы и дочери все на доверии.

Роза мечтает увидеть дочь телеведущей: «Ксения получила шикарное образование — выучилась на психолога в Российской академии госслужбы, затем окончила школу телевидения «Останкино». Планирую, что она станет ведущей какого-нибудь телешоу, ведь она отлично знает всю ТВ-кухню. Также Ксения разбирается в моем брачном бизнесе и может консультировать как психолог. До нее у меня сменилось пять человек на позиции моего директора. Теперь все деньги в дом. Сын тоже в семейном деле — Денис изучал менеджмент, еще он отличный программист, так что управляет интернет-технологиями в моем бизнесе».

Ксения очень похожа на маму, и не только внешне, — у нее та же манера общения, те же речевые обороты, шутки. Сябитова-младшая — просто клон мамы.

Леля Гузеева

19-летнюю дочь Ларисы Гузеевой Ольгу близкие называют Лелей. Она студентка 2-го курса Российского государственного гуманитарного университета, а с некоторых пор работает на ТВ. Не зря же Леля взяла раскрученную фамилию мамы, а не отца — ресторатора Игоря Бухарова.

Лариса Гузеева вместе с дочкой ведет кулинарную рубрику в проекте Первого канала «Живая жизнь». Мама и дочь учат зрителей готовить по проверенным семейным рецептам. Для съемок в «Живой жизни» они перекрасились в блондинок и сделали похожие прически.

В ходе съемок Гузеевы обмениваются колкостями и довольно ядовитыми шуточками — порой эти приколы напоминают срежиссированные перепалки Гузеевой и Сябитовой в «Давай поженимся!».

«Надеюсь, что зрители понимают, что мы друг друга любя подкалываем, — объяснила ведущая. — На самом деле у нас прекрасные отношения». Гузеева шутит, что Леля «работает за еду». Даже если так, рубрика на Первом — совсем неплохо для студентки.

Дочь Гузеевой — невеста с завидным приданым: родители подарили ей квартиру в центре столицы. «Мне после института нужно было думать, как купить себе комнату в коммуналке, потом однокомнатную и т. д. А мы Лельке уже все сделали, слава богу. Пусть учится, развивается, идет дальше нас…» — рассказывала в интервью «Телепрограмме» Лариса Гузеева.

Леля живет в своей квартире с молодым человеком — студентом Алексеем, но часто ночует в отчем доме. Получится из Лели Гузеевой телезвезда или нет, мы узнаем лет через пять.

Виктория Володина

Вика Володина окончила школу с золотой медалью, успешно сдала ЕГЭ и теперь пробует поступать в престижный вуз, чтобы получить экономическое образование.

Ее мама, астролог Василиса Володина, уже не один раз приводила дочь на «Давай поженимся!», в том числе и для того, чтобы давать советы выпускникам.

Не секрет, что «Давай поженимся!» для Володиной не основной источник дохода. Эфиры на Первом канале обеспечивают ей известность и репутацию, а зарабатывает она в собственной фирме. Василиса и ее сотрудники за бешеные деньги составляют астропрогнозы на разные темы. Индивидуальная консультация телеастролога стоит от 140 до 300 тыс. руб. Естественно, Володина планирует передать свои опыт и навыки дочери. Получив высшее экономическое, отличница и умница Виктория сможет давать маме ценные советы по бизнесу. А потом, глядишь, и гороскопы начнет сочинять.