Гузеева подчеркнула постройневшую фигуру черным платьем-oversize

Лариса Гузеева в этом году отметила 60-летие. Телеведущая, как любая женщина, старается следить за собой, чтобы выглядеть молодо. После неудачных попыток похудеть она отправилась в детокс-клинику. Там уже под контролем врачей ей удалось поправить здоровье и избавиться от лишних килограммов. А так как артистка привыкла выглядеть стильно, то она вскоре обновила свой гардероб, чтобы наряд сидели на ней идеально.

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С начало нового телевизионного сезона Гузеева приступила к съемкам новых выпуском передачи «Давай поженимся!». Так как аккаунт телеведущей в Instagram удалось вернуть после того, как им завладели мошенники, женщина вновь делится последними событиями из своей жизни. Так Лариса 14 сентября засняла свое преображение перед выходом в студию. Специалист уложил ей волосы и сделал макияж.

Для съемок телеведущая облачилась в лаконичное черное платье-oversize, длинной чуть ниже колена. Объемный наряд скрыл фигуру Гузеевой, но зато подчеркнул ее стройные ноги. К образу она подобрала серебристые босоножки. «Новый сезон! Первый день съёмок! Всем счастья и радости!», — написала звезда, поделившись снимком.

Поклонники отметили, что за лето Лариса похорошела. Она осветлила волосы и похудела на пять килограммов. «Похудели, сразу −10 лет», «Такие приятные изменения! Как всегда, шикарна!», «Вам любой цвет волос хорошо! Вы очень постройнели и помолодели», «Хорошенькая! Цвет волос, вам очень идет!», «Вы, как вино, все лучше и крепче», «С возвращением!!! Какая худышка! Планета вечной молодости и красоты!», — прокомментировали пост подписчики.

А вам понравился образ Гузеевой?