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Лиза Галкина осталась в восторге от мыльных пузырей на дне рождения

18 сентября девочке и ее брату Гарри исполнилось шесть лет.

Лиза Галкина осталась в восторге от мыльных пузырей на дне рождения
Лиза Галкина порадовалась мыльным пузырям на своем дне рождения/https://www.instagram.com/primadonna_49/

Дочь певицы Аллы Пугачевой Лиза Галкина осталась в полном восторге от мыльных пузырей на своем дне рождения. Об этом стало известно благодаря фанатской страничке в Instagram Примадонны.

«Самым грандиозным подарком для нас были слова Лизы, которая сказала, что ей очень-очень сильно понравились мыльные пузыри, которые мы любезно предоставили для игр и взрослым и деткам», — заявили организаторы праздника.

Отметим, что пока нет информации, кто из «звездных детей» присутствовал на дне рождения. Также не ясно, где дети Пугачевой и Галкина справляли свой шестой день рождения. Телеведущий, который всегда очень активен в социальных сетях, пока хранит молчание.

Лиза и Гарри Галкины родились у телеведущего и его супруги от суррогатной матери в сентябре 2013 года. С первых дней жизни ребят родители окружили их заботой и лаской. Лиза и Гарри Галкины растут разносторонними детьми. Они ходят на плавание, учат французский язык. Многие знаменитости поздравили малышей, в их числе Кристина Орбакайте, Филипп Киркоров, Игорь Николаев и другие.

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Алла ПугачеваГарри ГалкинЛиза ГалкинаМаксим Галкин
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Лиза Галкина осталась в восторге от мыльных пузырей на дне рождения
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