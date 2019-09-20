Лиза Галкина осталась в восторге от мыльных пузырей на дне рождения

18 сентября девочке и ее брату Гарри исполнилось шесть лет.

Дочь певицы Аллы Пугачевой Лиза Галкина осталась в полном восторге от мыльных пузырей на своем дне рождения. Об этом стало известно благодаря фанатской страничке в Instagram Примадонны.

«Самым грандиозным подарком для нас были слова Лизы, которая сказала, что ей очень-очень сильно понравились мыльные пузыри, которые мы любезно предоставили для игр и взрослым и деткам», — заявили организаторы праздника.

больше по теме Дама с собачкой: Лиза Галкина сфотографировалась с питомцем Новый снимок дочери Пугачевой и Галкина в очередной раз умилил фанатов звездного семейства.

Отметим, что пока нет информации, кто из «звездных детей» присутствовал на дне рождения. Также не ясно, где дети Пугачевой и Галкина справляли свой шестой день рождения. Телеведущий, который всегда очень активен в социальных сетях, пока хранит молчание.

Лиза и Гарри Галкины родились у телеведущего и его супруги от суррогатной матери в сентябре 2013 года. С первых дней жизни ребят родители окружили их заботой и лаской. Лиза и Гарри Галкины растут разносторонними детьми. Они ходят на плавание, учат французский язык. Многие знаменитости поздравили малышей, в их числе Кристина Орбакайте, Филипп Киркоров, Игорь Николаев и другие.