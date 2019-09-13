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Гарри Галкин эмоционально исполнил «Песню о шофере» Агутина

Отец мальчика пришел в полный восторг от композиции сына.

Гарри Галкин эмоционально исполнил «Песню о шофере» Агутина
Гарри Галкин эмоционально спел хит Агутина/https://www.instagram.com/garri_galkin/

На фанатской страничке сына певицы Аллы Пугачевой Гарри Галкина в Instagram появилась забавная архивная видеозапись. На кадрах можно увидеть, как мальчик сидит за детским пианино в комнате. При этом он исполняет «Песню о шофере», которую ранее пел известный музыкант Леонид Агутин.

Надо отметить, что исполнение популярной в девяностых годах композиции, которая прозвучала в «Старых песнях о главном», получилось очень эмоциональным. Гарри Галкин буквально «бьет» по клавишам своего музыкального инструмента. После исполнения композиции Максим Галкин только и смог вымолвить: «Это очень круто!»

Напомним, что Гарри и Лиза Галкины родились в семье Примадонны отечественной эстрады и телеведущего в 2013 году. Родители без ума от своих чад. Максим Галкин, к примеру, регулярно выкладывает снимки и видеозаписи с детьми, у которых очень много поклонников.

Добавим, что прошедшее лето дети знаменитостей вместе со своими родителями проводили в Дзинтари. Это престижный район латвийской Юрмалы. Вместе с родителями они, к примеру, посетили веревочный парк и зоопарк. Дети были очень рады встрече с необычными животными.

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Алла ПугачеваГарри ГалкинДзинтариМаксим ГалкинЮрмала

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Гарри Галкин эмоционально исполнил «Песню о шофере» Агутина
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