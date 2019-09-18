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Сын Киркорова пообещал забить два гола в честь дня рождения Гарри и Лизы

Поп-король нежно поздравил детей своей бывшей жены с днем рождения.

Сын Киркорова пообещал забить два гола в честь дня рождения Гарри и Лизы
Киркоров поздравил детей Пугачевой с днем рождения/globallookpress.com

Певец Филипп Киркоров в Instagram поздравил с днем рождения Лизу и Гарри Галкиных. Детям Аллы Пугачевой исполнилось 18 сентября шесть лет.

«Дорогие наши Гарри и Лиза! Поздравляем вас с днём рождения. В лице наших самых младших Киркоровых, Аллы-Виктории и Мартина, который пообещал сегодня забить два гола на футболе в честь вашего двойного дня рождения. Любим, целуем и от всего сердца поздравляем вас и ваших замечательных родителей, Аллочку и Максима. Здоровья, счастья и радужного настроения!» — заявил Филипп Киркоров.

Также поп-король выложил видеозапись. В ролике его дети произносят праздничную речь в честь именинников. «Дорогие Гарри и Лиза, поздравляем вас с днем рождения. Желаем вам море радостных улыбок. Чтобы учились на одни пятерки!» — заявила Алла-Виктория.

«Я присоединяюсь ко всем поздравлениям. Я для вас сегодня на тренировке забью два гола», — заметил Мартин Киркоров. В комментариях отметился отец Лизы и Гарри телеведущий Максим Галкин. Он поблагодарил близкого друга семьи за теплые поздравления.

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Алла ПугачеваГарри ГалкинЛиза ГалкинаМартин КиркоровФилипп Киркоров

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Сын Киркорова пообещал забить два гола в честь дня рождения Гарри и Лизы
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