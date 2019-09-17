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Максим Галкин поделился видео из спальни Аллы Пугачевой

Телеведущий посвятил жене песню на французском языке. Запись появилась на фанатской страничке в соцсетях.

Максим Галкин поделился видео из спальни Аллы Пугачевой
Галкин посвятил Пугачевой песню на французском языке/globallookpress.com

На фанатской страничке в Instagram сына Аллы Пугачёвой Гарри Галкина появилась забавная видеозапись. На кадрах можно увидеть отца мальчика Максима Галкина, который лежит в спальне в своем замке. При этом он поет на французском языке композицию, посвященную супруге Алле Пугачёвой.

В ушах у Галкина можно заметить наушники. На записи также можно увидеть и жену юмориста. Она в ролике ходит с сотовым телефоном. Надпись лаконична: «Всем приятных сновидений».

Отметим, что Максим Галкин и Алла Пугачёва вместе с 2001 года. Именно тогда начинался их роман. Причём свадьбу они сыграли лишь спустя десять лет — в 2011 году. Еще спустя два года Галкин и Пугачева стали счастливыми родителями. На свет появились их общие дети – Лиза и Гарри Галкины.

Интересно, что не так давно в одном из интервью Алла Пугачёва рассказывала о своих детях от Галкина. По ее словам, в детский сад Лиза и Гарри не ходят. Преподаватели приезжают к ним домой. В следующем году звездная чета планирует отдать ребят в первый класс.

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Тэги:

Алла ПугачеваГарри ГалкинЛиза ГалкинаМаксим Галкин

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Максим Галкин поделился видео из спальни Аллы Пугачевой
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