Максим Галкин поделился видео из спальни Аллы Пугачевой

На фанатской страничке в Instagram сына Аллы Пугачёвой Гарри Галкина появилась забавная видеозапись. На кадрах можно увидеть отца мальчика Максима Галкина, который лежит в спальне в своем замке. При этом он поет на французском языке композицию, посвященную супруге Алле Пугачёвой.

В ушах у Галкина можно заметить наушники. На записи также можно увидеть и жену юмориста. Она в ролике ходит с сотовым телефоном. Надпись лаконична: «Всем приятных сновидений».

Отметим, что Максим Галкин и Алла Пугачёва вместе с 2001 года. Именно тогда начинался их роман. Причём свадьбу они сыграли лишь спустя десять лет — в 2011 году. Еще спустя два года Галкин и Пугачева стали счастливыми родителями. На свет появились их общие дети – Лиза и Гарри Галкины.

Интересно, что не так давно в одном из интервью Алла Пугачёва рассказывала о своих детях от Галкина. По ее словам, в детский сад Лиза и Гарри не ходят. Преподаватели приезжают к ним домой. В следующем году звездная чета планирует отдать ребят в первый класс.