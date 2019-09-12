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Пугачева объяснила, почему Галкина невозможно вытащить в магазин

По словам Примадонны, телеведущий не любит шоппинг.

Пугачева объяснила, почему Галкина невозможно вытащить в магазин
Пугачева рассказала почему Галкин не любит ходить в магазин/globallookpress.com

На фанатской страничке певицы Аллы Пугачёвой в Instagram появилась архивная видеозапись, сделанная несколько лет назад. На кадрах можно увидеть Примадонну, которая общается с журналистами. Журналисты задали ей вопрос о том, любит ли ее любимый супруг посещать вместе с ней магазины.

«Моего мужика вытащить в магазин? Ну просто я не знаю. Ну не любит он. Настоящий мужчина. Не любит», — заявила Примадонна.

В конце видеозаписи видно, как артистка вместе с сыном Гарри Галкиным, который сидит в тележке, прогуливается по торговым рядам. Судя по всему, за покупки в звездной семье отвечает именно певица.

Максим Галкин и Алла Пугачева вместе с 2001 года. Свадьбу они сыграли спустя десять лет. Еще через два года звезды стали счастливыми родителями. На свет появились их замечательные дети-близнецы – Гарри и Лиза Галкины. Сейчас телеведущий регулярно выкладывает видеозаписи со своими наследниками. У них, кстати, огромная армия поклонников в соцсетях. У ребят есть сразу несколько фанатских страничек.

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Пугачева объяснила, почему Галкина невозможно вытащить в магазин
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