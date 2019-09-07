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Лиза Галкина рассказала, что можно сделать с перевернутым цветком

Дочь Примадонны и телеведущего, как известно, растет очень смышлёной девочкой.

Лиза Галкина рассказала, что можно сделать с перевернутым цветком
Лиза Галкина рассказала, что делать с перевернутым цветком/instagram.com/elizaveta_galkinaaa

На фанатской страничке в Instagram дочери Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой Лизы Галкиной появилось архивное забавное видео. На кадрах девочка рассуждает, что можно сделать с перевернутым цветком. Отметим, что запись вел отец ребенка телеведущий Максим Галкин.

«Вот знаешь у меня умная голова, потому что я придумала, что можно сделать с перевернутым цветком. Ну вот, например, берем тюльпан, раскрытый. Делаем маленькую юбочку. Юбочка из лепестков. Юбочка вниз идет, а голова вверх. Вот представь, как будто я сейчас цветок. Ну там меня сорвали. Вот это мое платьице, лепестки. А вот это моя голова», — заявила девочка.

«Слушай, ну ведь это здорово», — отреагировал на это Максим Галкин. «Просто надо маленькими стручками делать. Ну все, пока. На этом история закончена», — заявила в конце забавного ролика девочка.

Напомним, что Лиза Галкина минувшее лето провела вместе с родителями в Дзинтари. Как известно, семья Примадонны часто отдыхает на Рижском взморье. Сейчас звездное семейство уже вернулось из Латвии в Россию.

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Лиза Галкина рассказала, что можно сделать с перевернутым цветком
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