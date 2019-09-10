Семейные будни: Лиза Галкина попросила отца заняться чтением книг

Максим Галкин отметил, что поработал немного и решил вернуться на отдых.

На фанатской страничке Лизы и Гарри Галкиных появилось новое забавное видео, которое чуть ранее в сторис Instagram разместил их отец телеведущий Максим Галкин. На кадрах юморист раскачивается в гамаке и отдыхает после напряженного рабочего дня. Как известно, недавно он вернулся к трудовым будням на телевидении.

«Поработал немного и решил вернуться на отдых», — заявил Максим Галкин, который совсем недавно вернулся из латвийской Юрмалы, где отдыхал вместе с женой певицей Аллой Пугачевой и детьми последние два месяца.

«Да. Почитай книжку», — заявила Лиза Галкина и спросила отца, чем он занимается. Судя по всему, ребенку стало интересно, на чем раскачивается ее звездный папа. Спустя какое-то время девочка не удержалась и стала показывать язык в камеру. «А если язык показать», — заявила Лиза.

«Эх, тебе все бы язык показывать», — ответил на это телеведущий и чуть позже добавил: «Язык не показывай».