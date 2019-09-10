ЗВЕЗДЫ

Семейные будни: Лиза Галкина попросила отца заняться чтением книг

Максим Галкин отметил, что поработал немного и решил вернуться на отдых.

Семейные будни: Лиза Галкина попросила отца заняться чтением книг
Лиза Галкина попросила отца заняться чтением книг/https://www.instagram.com/liza_garri/

На фанатской страничке Лизы и Гарри Галкиных появилось новое забавное видео, которое чуть ранее в сторис Instagram разместил их отец телеведущий Максим Галкин. На кадрах юморист раскачивается в гамаке и отдыхает после напряженного рабочего дня. Как известно, недавно он вернулся к трудовым будням на телевидении.

«Поработал немного и решил вернуться на отдых», — заявил Максим Галкин, который совсем недавно вернулся из латвийской Юрмалы, где отдыхал вместе с женой певицей Аллой Пугачевой и детьми последние два месяца.

«Да. Почитай книжку», — заявила Лиза Галкина и спросила отца, чем он занимается. Судя по всему, ребенку стало интересно, на чем раскачивается ее звездный папа. Спустя какое-то время девочка не удержалась и стала показывать язык в камеру. «А если язык показать», — заявила Лиза.

«Эх, тебе все бы язык показывать», — ответил на это телеведущий и чуть позже добавил: «Язык не показывай».

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алла Пугачева и Максим ГалкинГарри ГалкинЛиза ГалкинаМаксим ГалкинЮрмала

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Семейные будни: Лиза Галкина попросила отца заняться чтением книг
Интересно?
Поделись с друзьями: