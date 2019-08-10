Наргиз заявила в Instagram, что уходит в монастырь

«В связи со сложившимся обстоятельством, ухожу в монастырь. Кто со мной, девушки?» — написала в своем блоге певица Наргиз. Похоже, что она уже устала от войны со своим бывшим продюсером.

больше по теме В MALFA впервые прокомментировали разрыв контракта с Наргиз Продюсерский центр Максима Фадеева обвинил певицу в срыве концертов.

Напомним, о конфликте выпускницы «Голоса» и Максима Фадеева, публика впервые услышала 7 августа, когда вокалистка сообщила в своем блоге о неожиданной отмене части ее концертов. По словам Наргиз, никто ее об этом не предупреждал. Позже, опять при помощи Instagram, певица сообщила, что против нее продюсерский центр Фадеева MALFA фактически устроил травлю, отменив уже все концерты до конца августа.

MALFA на это ответил, что Наргиз как раз добровольно отказалась от выступлений в ряде городов. Мало того, никто ей официально не запрещал давать концерты. Она сама это решила, без обсуждения с продюсером. Каких-либо официальных бумаг о запрете исполнять песни Фадеева Наргиз тоже никто не отправлял, а бумага, про которую рассказывает певица была без подписи продюсера, поэтому не имела юридической силы.

В дальнейшем MALFA планирует общаться с певицей только в области правового поля.