НОВОСТИ

Наргиз заявила в Instagram, что уходит в монастырь

Певица уже порядком устала от шума вокруг конфликта с Максом Фадеевым.

Наргиз заявила в Instagram, что уходит в монастырь
Наргиз и Макс Фадеев/instagram.com/nargizzakirova_official/?hl=ru

«В связи со сложившимся обстоятельством, ухожу в монастырь. Кто со мной, девушки?» — написала в своем блоге певица Наргиз. Похоже, что она уже устала от войны со своим бывшим продюсером.

Напомним, о конфликте выпускницы «Голоса» и Максима Фадеева, публика впервые услышала 7 августа, когда вокалистка сообщила в своем блоге о неожиданной отмене части ее концертов. По словам Наргиз, никто ее об этом не предупреждал. Позже, опять при помощи Instagram, певица сообщила, что против нее продюсерский центр Фадеева MALFA фактически устроил травлю, отменив уже все концерты до конца августа.

MALFA на это ответил, что Наргиз как раз добровольно отказалась от выступлений в ряде городов. Мало того, никто ей официально не запрещал давать концерты. Она сама это решила, без обсуждения с продюсером. Каких-либо официальных бумаг о запрете исполнять песни Фадеева Наргиз тоже никто не отправлял, а бумага, про которую рассказывает певица была без подписи продюсера, поэтому не имела юридической силы.

В дальнейшем MALFA планирует общаться с певицей только в области правового поля.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Макс ФадеевМаксим ФадеевНаргизНаргиз ЗакироваНаргиз и Фадеев

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Наргиз заявила в Instagram, что уходит в монастырь
Интересно?
Поделись с друзьями: