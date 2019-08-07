Концерты Наргиз под угрозой срыва из-за Максима Фадеева

Гастроли Наргиз могут не состояться. Певица сообщила поклонникам, что не виновата в этом. Концерты отменяют организаторы, которым пришли письма от продюсерского центра Максима Фадеева MALFA. В них сказано, что Наргиз отказывается выезжать и выступления не будет.

Певица тоже получила официальный документ от продюсерского центра. В нем ей запретили исполнять на сцене произведения Фадеева. Таковы последствия новости о том, что звезда «Голоса» больше не сотрудничает с MALFA. Кстати, Фадеев эту информацию опровергает.

Наргиз надеется на то, что ее концертный тур все же состоится. Она пообещала поклонникам, что приедет к ним, но будет исполнять собственные песни, а не те, которые ей написал Максим Фадеев. «Продюсерский центр от обязательств по туру отказался», — написала певица в своем Instagram.