В MALFA впервые прокомментировали разрыв контракта с Наргиз

Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA объяснил причину ухода Наргиз. Официальный комментарий размещен профиле лейбла в Instagram. Представители продюсерского центра заявили, что певица постоянно игнорировала их запросы и не подтверждала свое участие в запланированных гастролях. По этой причине MALFA принял решение расторгнуть контракт со знаменитостью

По словам представителей лейбла, Наргиз добровольно отказалась от запланированных в августе выступлений в Юрмале, Красногорске и Чайковском.

Представители продюсерского центра Максима Фадеева рассказали, что намерены дальше общаться с певицей, но только в рамках «юридического поля».

В заявлении говорится, что Фадеев официально не запрещал Наргиз выступать на концертах – такое решение певица приняла самостоятельно и не обсуждала его с продюсером.

больше по теме Наргиз во время сотрудничества с Фадеевым зарабатывала по десять миллионов рублей в месяц Бывший сотрудник команды певица рассказал, как продюсер раскрутил исполнительницу.

В MALFA заявили, что действительно направляли Наргиз шаблон, в котором говорилось о запрете на выступления с песнями, написанными Фадеевым, но он был без подписи продюсера и не имел юридической силы. Продюсерский центр принес извинения поклонникам певицы, объявив, что Наргиз больше не является артисткой MALFA.

Напомним, конфликт между Фадеевым и Наргиз разгорелся несколько дней назад. Певица обвинила продюсера в срыве концертов. По словам исполнительницы, Фадеев якобы не предупредил ее об отмене гастролей и «молча» расторг с ней договор.