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В MALFA впервые прокомментировали разрыв контракта с Наргиз

Продюсерский центр Максима Фадеева обвинил певицу в срыве концертов.

В MALFA впервые прокомментировали разрыв контракта с Наргиз
Фадеев считает Наргиз недобросовестной певицей. Фото: instagram.com/nargizzakirova_official/

Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA объяснил причину ухода Наргиз. Официальный комментарий размещен профиле лейбла в Instagram. Представители продюсерского центра заявили, что певица постоянно игнорировала их запросы и не подтверждала свое участие в запланированных гастролях. По этой причине MALFA принял решение расторгнуть контракт со знаменитостью

Продюсерский центр MALFA объяснил причину ухода Наргиз. Фото
Продюсерский центр MALFA объяснил причину ухода Наргиз. Фото: instagram.com/malfa.family/

По словам представителей лейбла, Наргиз добровольно отказалась от запланированных в августе выступлений в Юрмале, Красногорске и Чайковском.

Представители продюсерского центра Максима Фадеева рассказали, что намерены дальше общаться с певицей, но только в рамках «юридического поля».

В заявлении говорится, что Фадеев официально не запрещал Наргиз выступать на концертах – такое решение певица приняла самостоятельно и не обсуждала его с продюсером.

В MALFA заявили, что действительно направляли Наргиз шаблон, в котором говорилось о запрете на выступления с песнями, написанными Фадеевым, но он был без подписи продюсера и не имел юридической силы. Продюсерский центр принес извинения поклонникам певицы, объявив, что Наргиз больше не является артисткой MALFA.

Напомним, конфликт между Фадеевым и Наргиз разгорелся несколько дней назад. Певица обвинила продюсера в срыве концертов. По словам исполнительницы, Фадеев якобы не предупредил ее об отмене гастролей и «молча» расторг с ней договор.

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Тэги:

звездный скандалМаксим ФадеевНаргиз Закировапродюсерский центр

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В MALFA впервые прокомментировали разрыв контракта с Наргиз
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