«Меня предупреждали»: Наргиз обвинила «Малфу» Фадеева в травле

Конфликт, разгоревшийся между продюсером Максимом Фадеевым и его бывшей подопечной певицей Наргиз, набирает обороты. Очередной ход сделала исполнительница, опубликовав новый пост в социальной сети Instagram.

Она рассказала, что, как и следовало ожидать, ее концерты на август сорвали представители музыкального лейбла «Малфа», принадлежащего Максиму Фадееву. Наргиз с большим удивлением узнала о том, что сотрудники продюсера заставили организаторов ее воронежского концерта снять на видео поезд, в котором она не приехала.

«Перед зияющей подлостью и бесчестьем я просто теряю дар речи, скажу лишь одно — меня предупреждали все, как один, годами … Со стороны Малфы и его руководства, я полагаю, началась элементарная травля и перекрывание мне кислорода любыми возможными и невозможными путями. Ну что ж…, как я понимаю, я не первая», — пишет звезда.

Певица напомнила, что ее имя Наргиз в переводе означает «идущая сквозь огонь». И это очень точно описывает ее внутреннюю природу.

«Я прошла сквозь воду, пламя и медные трубы, а что пред всем этим — «разливанные экскременты»?» — замечает звезда.

Напомним, ранее певица вынесла на публику разгоревшийся спор Фадеева и его певицы Наргиз, которая обвинила продюсера в том, что он отменил все ее выступления. Представители «Малфы» парировали тогда, мол, вынуждены бы так поступить, потому что певица не выходила на связь и ее экстренно решили заменить на другого артиста. Наргиз же заявила, что все было наоборот – на связь не выходил Максим Фадеев.