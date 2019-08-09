Организаторы сорванного концерта Наргиз: «Наш ущерб составил около 2 млн рублей»

В компании, которая заключила договор с продюсерским центром Максима Фадеева, поделились своим видением конфликта исполнительницы и продюсера.

В субботу, 10 августа, певица Наргиз должна была дать концерт в Ростове-на-Дону, но отменила выступление. Как стало известно, причина кроется в конфликте исполнительницы и ее продюсера Максима Фадеева.

Знаменитости ссорятся, а страдают люди — зрители, которые не дождутся звезду, и организаторы концерта на крыше галереи «Астор», которым теперь нужно возвращать деньги за билеты. Последние прокомментировали ситуацию порталу Tekeprogramma.pro. Организатор выступления Вадим Магрицкий рассказал, почему отказался заменить Наргиз на Molly, и назвал сумму убытков.

«Они осознавали последствия»

Накануне, 8 августа, практически весь мир шоу-бизнеса жалел Наргиз, которую подставил Фадеев, и ругал продюсера. Мол, ни с того, ни с сего разорвал контракт, отказался от обязательств по туру, запретил петь песни. Конечно, в такой ситуации Наргиз не до концерта. Но организаторы ее выступления в Ростове-на-Дону придерживаются иного мнения.

Собеседник портала Teleprogramma.pro Вадим Магрицкий считает, что и Наргиз, и Фадеев прекрасно понимали, к каким последствиям ведут их действия. Но ни певица, ни продюсер не хотели решить ситуацию миром.

«Я не мог и не могу, в принципе, знать: артист против выступления или нет. Я же не общаюсь с Наргиз лично по этим вопросам. Это письмо было уже финальным подтверждением того, что она не выступит.

До этого, естественно, я пытался прояснить ситуацию у всех сторон и урегулировать все в положительном ключе. Но тщетно. При этом абсолютно все стороны прекрасно понимали и осознавали последствия. И осознают до сих пор.

Я не знаю, кто и как принимал итоговые решения во всей этой истории. Я знаю только, что пострадали зрители и мы (организаторы). Ведь с продажей билетов было все хорошо», — прокомментировал Вадим порталу Teleprogramma.pro.

«Нельзя заменить одного исполнителя другим»

Согласно письму, которое фактически подтвердило отмену концерта, организаторам концерта Наргиз предложили заменить исполнительницу на другого артиста продюсерского центра MALFA. В этот список вошли группа Serebro, певица Molly (экс-солистка группы Serebro Ольга Серябкина — Прим. Ред.), а далее менее известные исполнители — Исайя, Евгения Майер, Tereza, хор Magnetus. Однако это предложение в Ростове не приняли. Почему?

«Это невозможно заменить. То же самое, что заменить Валерия Меладзе Мотом или Леонида Агутина Клавой Кокой. Сравнения грубые. Но все же. Поступить таким образом — полный бред», — признался организатор концерта Наргиз.

«Убытки на 2 миллиона рублей»

Между тем компания-организатор понесла существенные убытки. Во-первых, они в полном объеме оплатили гонорар артисту, а также проживание, перелет и прочие расходы, предусмотренные райдером. Была организована рекламная компания, чтобы жители города узнали о приезде исполнительницы, а также проданы билеты. Доходы обернулись сплошными расходами — с 19 августа начнется процесс возврата билетов.

«По предварительным оценкам, наш ущерб составил порядка двух миллионов рублей, не считая морального вреда и издержек за испорченную репутацию.

Я сейчас готовлю письмо с подтверждающими документами о всех понесенных расходах. Надеюсь, что решится все в досудебном порядке. Все понимают степень ответственности. Доводить до суда не хочется», — подытожил собеседник портала Teleprogramma.pro.

Как думаете, Максим Фадеев вернет деньги организаторам несостоявшегося концерта или эта ситуация закончится судом?