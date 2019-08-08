Известный промоутер прокомментировал разрыв Наргиз с Фадеевым

Все концерты звезды «Голоса» в настоящее время отменены, но Сергей Лавров этому не удивлен.

Наргиз выступила в своем Instagram с заявлением, что продюсерский центр MALFA Макса Фадеева отменяет ее концерты и больше не сотрудничает с ней. И в то время, как продюсер предпочел остаться без подробных комментариев по этому поводу, запустив лишь шутливый пост в Instagram, звездный промоутер Сергей Лавров попытался разъяснить ситуацию.

больше по теме Концерты Наргиз под угрозой срыва из-за Максима Фадеева Продюсерский центр MALFA запрещает певице выступать.

В своем блоге Лавров написал: «Я первый, кто сказал, что артистка не вменяемая. Еще полгода назад я предупреждал и Макса, и всех организаторов. Это начало ее конца».

В интервью «Комсомольской правде» он рассказал, что артистка вела себя на концертах, мягко говоря, неадекватно. Якобы трезвой на сцену она просто не выходила, держа за кулисами бутылку виски. Когда же организаторы концертов запретили ей употреблять алкоголь, певица стала наливать его в бутылку от газированной воды. Как говорит промоутер, он никогда не был уверен – состоится концерт Наргиз или нет. Иногда она вместо работы закрывалась со своими друзьями из «Битвы экстрасенсов» в гримерке и раскидывала карты. Курила практически везде, создавая неудобство окружающим.

Сергей Лавров сказал, что не удивлен отказом Фадеева работать с ней. Мало того, он уверен, что артистка больше не найдет желающих терпеть ее экстравагантные выходки.

Напомним, слухи о том, что в отношениях Наргиз и ее продюсера что-то неладно появились еще зимой этого года.