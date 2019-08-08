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Взаимные обвинения: конфликт Фадеева и Наргиз стал обрастать неприятными деталями

Представители певицы и продюсера говорят в один голос, что с ними никто не желал общаться на тему прекращения сотрудничества.

Взаимные обвинения: конфликт Фадеева и Наргиз стал обрастать неприятными деталями
Наргиз и Макс Фадеев/nstagram.com/nargizzakirova_official/?hl=ru

Разгорающийся конфликт между певицей Наргиз и продюсерским центром Максима Фадеева MALFA обрастает все новыми подробностями. Стороны уже не стесняются взаимных обвинений.

Ранее Teleprogramma.pro писала о том, что Наргиз при помощи своего блога в Instagram вынесла на суд общественности размолвку со своим продюсером Максом Фадеевым, который якобы молча отменил все предстоящие концерты певицы. О том, что они не состоятся она узнала от организаторов выступлений.

Как сообщает «СтарХит», причиной такого резкого разрыва стало гробовое молчание певицы, которая якобы не выходила с ними на связь накануне концертов. Поэтому в продюсерском центре решили не рисковать и попытались заменить пропавшую артистку на кого-то другого. И дальнейшие отношения из-за этой нестабильности разорвать.

В свою очередь юрист Наргиз Бахром Исмаилов рассказал изданию, что все было с точностью до наоборот – как раз Фадеев не выходил с ними на связь, и они до последнего не понимали, что происходит. Как рассказал представитель звезды «Голоса», проблемы с продюсерским центром появились еще 16 июля. В этот день Максим Фадеев предложил певице расторгнуть договор, запретив исполнять 21 его произведение. Но при этом дальнейших активных действий со стороны продюсерского центра не было, поэтому для команды Наргиз стало полной неожиданностью стремительное развитие событий в августе.

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Взаимные обвинения: конфликт Фадеева и Наргиз стал обрастать неприятными деталями
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