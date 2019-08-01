Дженнифер Энистон запросила баснословный гонорар за съемки в «Брате-3»

Стас Барецкий не так давно объявил, что намерен снять продолжение фильма «Брат». Уже известно, что в картине не будут сниматься такие актеры, как Виктор Сухоруков, Дарья Юргенс, певица Ирина Салтыкова. Даже фамилия главного героя будет заменена на созвучную — вместо Багрова будет Бобров. Режиссер сделал все, чтобы заполучить инвесторов. В итоге бюджет его киноленты составил один миллион долларов.

В скором времени Барецкий запустит кастинг на эпизодические роли. Благодаря помощи инвесторов и своим связям он смог привлечь к работе голливудского актера Микки Рурка, которому досталась роль русского бандита. А Лолита Милявская согласилась сыграть хозяйку борделя после того, как от этой роли отказались Анастасия Волочкова и Ирина Салтыкова. Воодушевленный Станислав также связался с агентами Дженнифер Энистон и предложил ей роль монахини — супруги священника-людоеда.

В интервью Teleprogramma.pro Барецкий рассказал, что даже отправил две первые части фильма актрисе, чтобы она с ними ознакомилась. Он также объяснил ей, что эту картину очень любят в России.

«Актрисе понравились и роль, и фильм. Она призналась, что любит Россию. Сейчас у нас вопрос в деньгах. Дженнифер зарядила очень большую сумму — 1 миллион долларов за один съемочный день. Это весь наш бюджет», — признался режиссер.

По словам Станислава, он вполне может отснять голливудскую звезду за один день, поэтому ведет переговоры с инвесторами. Все-таки ему нужны деньги, чтобы оплатить работу остальным членам съемочной команды. Он уже договорился с молодым дизайнером Гошей Рубчинским. Тот сошьет костюмы нескольким персонажам по бартеру. В фильме будут рекламироваться его бренд, а дизайнер взамен изготовит костюмы по цене 1 тысяча долларов за экземпляр.

Также Барецкий признался, что решил оживить Сергея Бодрова, который погиб почти 17 лет назад. Для этого он использует новейшие технологии и создаст голограмму актера. По сценарию его персонаж будет приходить к своему брату во сне.

А вы ждете премьеру фильма «Брат-3»?