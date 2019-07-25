Барецкий заявил, что Микки Рурк сыграет в фильме «Брат-3»

Голливудский актер в скором времени приедет в Екатеринбург.

Своим желанием снять третью часть легендарного фильма «Брат» Стас Барецкий вызвал недовольство в Сети. Даже слова актеров из предыдущих частей и петиций с просьбами запретить киноленту не остановили шоумена.

Барецкий заявлял, что в его проекте примут участие Анастасия Волочкова, Никита Джигурда и Алексей Панин. Правда, многие звезды отрицали, что согласились на подобное предложение.

Теперь шоумен ошарашил неожиданной новостью. По его словам, в «Брате-3» снимется Микки Рурк. Голливудский актер и профессиональный боксер собирается в конце лета в Россию. В Екатеринбурге звезда будет участвовать в боксерском поединке. Именно тогда шоумен и планирует снимать с ним сцены из фильма.

«Лично разговаривал с Рурком по Skype. Он дал согласие на роль, правда, потребовал гонорар в 300 тысяч долларов. Я думал, что будет больше. Уже связался с инвесторами, обещали оплатить — для них это сущие копейки! Микки сыграет русского бандита, который крышует подпольные казино», — рассказал Стал Барецкий порталу «СтарХит».

Также шоумен утверждает, что в «Брате-3» появится Лолита Милявская и Диана Шурыгина. По задумке Барецкого, певица сыграет хозяйку публичного дома, а звезда ток-шоу – дочь героя Бари Алибасова. В отличие от многих других звезд, продюсер группы «На-На» подтвердил участие в съемках.