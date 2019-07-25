Звездные истории Дженнифер Энистон может сыграть монахиню в фильме «Брат-3»
Звездные истории

Дженнифер Энистон может сыграть монахиню в фильме «Брат-3»

Анастасия Морылева

Режиссер картины Стас Барецкий уже привлек к съемкам голливудского актера Микки Рурка и не собирается останавливаться на достигнутом.

Певец Никита Джигурда, Диана Шурыгина, продюсер группы «На-На» Бари Алибасов, а теперь еще и голливудский актер Микки Рурк. О чем это мы? О новом имени, которое пополнило список актеров фильма «Брат-3». Но создатель картины Станислав Барецкий не планирует останавливаться на достигнутом. Шоумен поделился эксклюзивными подробностями с порталом Teleprogramma.pro.

Дженнифер Энистон в роли жены монаха-людоеда

Барецкий планирует привлечь к съемкам в картине голливудскую актрису Дженнифер Энистон. По мнению режиссера, звезда сериала «Друзья» может согласиться. Ведь актер Микки Рурк уже дал добро на съемку, а чем Энистон хуже?

«Я хочу, чтобы она сыграла роль матушки — жены монаха людоеда. Ее муж интересный персонаж, который делает добро для хороших людей, но ест плохих (русский Декстер, только каннибал — Прим. Ред.). По сценарию он будет охотится за киллером, которого сыграет Никита Джигурда.

Дженнифер Энистон. Фото
Дженнифер Энистон может сыграть русскую монахиню. Фото: globallookpress.

У монаха будет послушник. Его роль исполнит Сергей Зверев — сын известного дизайнера и певца. Персонаж догадывается о плохих делах своего наставника и пытается его отговорить.

Сын Сергея Зверева. Фото
Сын Сергея Зверева сыграет послушника монаха-людоеда. Фото: @sergeyzverev.

Если Дженнифер согласится, то для съемок ей не придется учить русский. Мы используем программу, которая позволяет поменять язык с сохранение голоса и тональности: она будет говорить по английский, но в фильме мы услышим русскую речь. Это дорогая программа, но она работает.

Чтобы не оскорбить чувства верующих, основная часть съемок будет проходить в кельях и на фоне церкви», — поделился планами Станислав Барецкий.

Диана Шурыгина сыграет в постельной сцене с Микки Рурком

20-летняя жительница Ульяновская Диана Шурыгина в фильме «Брат-3» снимется в интимной сцене. Заинтригованы? Мы тоже.

Диана Шурыгина и Денис Ребров. Фото
Диана Шурыгина и Денис Ребров сыграют любовников в фильме «Брат-3». Фото: @shurygina_vlog.

«Эксклюзив для вас — будут откровенные сцены с Шурыгиной. Их две. В первой мы увидим Диану в постели молодым миллионером Денисом Ребровым, который сыграет главную роль (это то самый парень, с которым Шурыгина укатила на Бали, оставив мужа в МосквеПрим. Ред.).

Денис Ребров. Фото
Молодой миллионер Денис Ребров. Фото: @denjedik.

Во второй — с русским бандитом, крышующим подпольное казино, которого сыграет Микки Рурк. Снимать будем на две камеры — один вариант цензурный — для телевидения. Другой — для интернета. Эту технологию съемки мы позаимствовали у Болливуда (Индийский Голливуд — Прим. Ред.)

Микки Рурк. Фото
Микки Рурк окажется в постели с Шурыгиной. Фото: globallookpress.

На Микки Рурка я вышел через своего хорошего друга, который занимается боями без правил. Например, он организовывал бои для Кости Цзю. Микки согласился и запросил невысокий гонорар — 300 тысяч долларов за два съемочных дня. Сейчас мы занимаемся переводом ему предоплаты в размере 50 процентов. Разумеется, оплатим дорогу, гостиницу и прочие расходы», — раскрыл секреты Барецкий.

Лолита за любой кипиш

Наконец-то утверждена кандидатура на роль хозяйки борделя. Режиссер предлагал сыграть персонажа  певице Ирине Салтыковой, которая в фильме «Брат-2» предстала в образе самой себя. Но звезда 90-х отказалась, назвав создателей картины «клоунами».

Затем Барецкий пригласил на роль балерину Анастасию Волочкову. По словам Станислава, сначала она согласилась и даже взяла предоплату, но потом отказалась, не вернув деньги. В итоге выбор пал на певицу Лолиту Милявскую.

Лолита Милявская. Фото
Лолита Милявская предстанет в роли хозяйки борделя. Фото: globallookpress.

«Лолите очень понравился ее персонаж. Она согласилась. Может если бы я предложил ей сыграть звезду, она бы отказалась, а роль хозяйки борделя, которая говорит с украинским акцентом, ее зацепила. Лолита сказала: «Я за любой кипишь, кроме голодовки!» и потом долго смеялась. Она — человек с юмором», — продолжает Станислав.

«Будем продавать роли богатым людям»

Несмотря на то, что вокруг продолжения боевика «Брат» настоящий ажиотаж, подобрать актеров не так просто. Создатели картины столкнулись с «кадровым голодом», потому что многие российские знаменитости отказывают от участия в проекте. Решением может стать продажа ролей, когда не актерам платят гонорар за съемку, а они выкладывают деньги, чтобы оказаться в фильме.

«Российские звезды ведут себя странно. Голливудские — соглашаются сниматься, а наши — нет. Будем продавать роли богатым людям. Сейчас на нас, в частности на пиарщика Бари Алибасова, Вадима Горжанкина, выходят очень состоятельные люди, которые спрашивают сколько стоит роль в фильме для дочери, жены и т.д. Если наши звезды будут себя так вести, мы начнем продавать. Потом знаменитости встанут в очередь», — рассказал о планах собеседник портала Teleprogramma.pro.

Станислав Барецкий. Фото
Станислав Барецкий готов продавать роли. Фото: @stas_bareckiy.

«Это будет круче Гайя Ричи»

В фильме «Брат-3» Барецкий хочет показать современную Россию, но с бандитскими разборками из 90-х. Кстати, многие сюжетные линии основаны на реальных историях из криминального прошлого нашей страны. Хотя и художественного вымысла, над которым работали люди с необъятной фантазией, будет много.

«Мы хотим охватить все происходящее в России — криминальные разборки, шоу-бизнес, журналистику, малый бизнес, точнее его владельцев, которые считают себя хозяевами жизни, но на деле ничего не решают.

Я думаю, что этот фильм посмотрят все! Понравится или нет, я не знаю. Но эту историю пропустить нельзя. У нас много персонажей и сюжетных линей. Конечно, мне бы хотелось снять «Игру престолов» в России реального времени, но, скорее всего, будет что-то в стиле Гайя Ричи. Только круче! А к волне критики я готов», — заявил режиссер.

Сергей Бодров. Фото
В новом фильме вместо Бодрова будет Бобров. Фото: кадр из фильма «Брат-2».

Напомним, хоть «Брат-3» и является продолжением «Брата», Данилы Бодрова больше не будет. Фамилию главного героя заменили на созвучную — Бобров. Бюджета фильма составил 1 миллион долларов, но может быть увеличен, в зависимости от обстоятельств. Выход картины запланирован на 2020 год.

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"Брат-3"Диана ШурыгинаЛолита МилявскаяМикки РуркСтанислав БарецкийСтас Барецкий

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Дженнифер Энистон может сыграть монахиню в фильме «Брат-3»
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