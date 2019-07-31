Барецкий заявил, что пичкал голодного кота алкоголем

Похоже, что Стас Барецкий готов на все ради популярности. В своем Instagram он заявил, что его кот Вася сдох из-за того, что тот не кормил и не поил его 10 дней. В комментариях он также признался, что давал ему алкоголь.

Напомним, 15 июля Барецкий объявил голодовку вместе со своим питомцем, написав в блоге, что будет только пить «Боржоми». Кот, якобы, отказался от минеральной воды. Почему животное выбрало алкоголь? Вот вопрос.

Поводом для голодовки эксцентричного блогера стало нецензурное высказывание грузинского журналиста Георгия Габуния в адрес президента РФ Владимира Путина в эфире телеканала «Рустави 2». Станислав Барецкий воспринял это как личное оскорбление и заявил, что отказывается от пищи до тех пор, пока Габуния не извинится. Судя по всему, журналист этого не сделал, да и знает ли он об этом аномальном акте в поддержку Путина?

Также не понятно, каким образом кот продержался так долго без питья. Ведь известно, что коты выдерживают сухую голодовку не более 5 суток. Поэтому есть надежда, что это всего лишь «утка» со стороны шоумена.

Тем не менее, зоозащитники в ужасе от услышанного. В комментариях они написали, что собираются подавать на «блогера из 90-х» в суд. А сам Барецкий сделал пост о том, что на него из-за кота готовят очередную петицию. В настоящее время на шоумена в Сети можно найти как минимум три коллективных жалобы, правда, по иному поводу – люди возмущены его желанием снять фильм «Брат-3». В котором якобы будут играть Лолита Милявская, Диана Шурыгина, Бари Алибасов, Евгений Панин, Никита Джигурда, Анастасия Волочкова и другие. Пока свое участие в нем подтвердил только продюсер «На-На».