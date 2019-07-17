НОВОСТИ

Бодров-старший признался, что недооценивал сына как актера

Режиссер рассказал о первой главной роли погибшего наследника.

Бодров-старший признался, что недооценивал сына как актера
Сергей Бодров-старший дал откровенное интервью. Фото: globallookpress.com

Сергей Бодров навсегда запомнился поклонникам по фильмам «Брат» и «Брат 2». Сына известного режиссера и продюсера не стало осенью 2002 года, когда на Кавказе на его съемочную группу обрушилась снежная лавина.

В недавнем интервью Сергей Бодров-старший вспомнил, как его сын пришел в кино. Свою первую главную роль молодой актер получил в отцовской картине «Кавказский пленник», которая впоследствии взяла не одну престижную кинонаграду. Сергей стал знаменит, но режиссер, по его словам, поначалу недостаточно ценил его артистический дар.

Когда съемки фильма только начались, у Бодрова-старшего никак не получалось найти того, кто сыграет Ивана Жилина. Сын сам попросился исполнить эту роль. Сергей Владимирович долго сомневался, но все же решился поработать с наследником без опыта в кино. Сергей держался перед камерой естественно и стало очевидно, что он подходит на роль.

«Он хорошо сыграл. Честно говоря, я недооценил его уровень. Я не мог его принять как звезду. Сам он говорил, что совсем не актер, но он умел выполнять актерские задачи», – рассказал продюсер YouTube-каналу «Кино ТВ».

Бодров-старший отметил, что после трагедии в Кармадонском ущелье у него наступил очень тяжелый жизненный период. Он сумел пережить гибель сына, сняв в его память фильм «Монгол».

«Захотелось снять такую картину, которой мой сын мог бы гордиться. На мой взгляд, я это сделал», – сообщил режиссер.

Сергей Бодров-старший. Кадр из программы YouTube-канала «Кино ТВ»
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

актеррежиссерСергей БодровСергей Бодров-младшийСергей Бодров-старший

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Бодров-старший признался, что недооценивал сына как актера
Интересно?
Поделись с друзьями: