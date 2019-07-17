Бодров-старший признался, что недооценивал сына как актера

Сергей Бодров навсегда запомнился поклонникам по фильмам «Брат» и «Брат 2». Сына известного режиссера и продюсера не стало осенью 2002 года, когда на Кавказе на его съемочную группу обрушилась снежная лавина.

В недавнем интервью Сергей Бодров-старший вспомнил, как его сын пришел в кино. Свою первую главную роль молодой актер получил в отцовской картине «Кавказский пленник», которая впоследствии взяла не одну престижную кинонаграду. Сергей стал знаменит, но режиссер, по его словам, поначалу недостаточно ценил его артистический дар.

Когда съемки фильма только начались, у Бодрова-старшего никак не получалось найти того, кто сыграет Ивана Жилина. Сын сам попросился исполнить эту роль. Сергей Владимирович долго сомневался, но все же решился поработать с наследником без опыта в кино. Сергей держался перед камерой естественно и стало очевидно, что он подходит на роль.

«Он хорошо сыграл. Честно говоря, я недооценил его уровень. Я не мог его принять как звезду. Сам он говорил, что совсем не актер, но он умел выполнять актерские задачи», – рассказал продюсер YouTube-каналу «Кино ТВ».

Бодров-старший отметил, что после трагедии в Кармадонском ущелье у него наступил очень тяжелый жизненный период. Он сумел пережить гибель сына, сняв в его память фильм «Монгол».