Шурыгина снимется в постельной сцене с Микки Рурком

Станислав Барецкий уже давно решил снять фильм «Брат-3». Он причисляет себя к людям из 90-х, поэтому уверен, что сможет снять отличную картину о современной России, но с бандитскими разборками из прошлого.

Кстати, многие сюжетные линии основаны на реальных историях. По словам режиссера, уже скоро он приступит к съемкам, но многие актеры почему-то отказываются сниматься в его киноленте.

Ранее Барецкий предложил певице Ирине Салтыковой, которая в фильме «Брат-2» предстала в образе самой себя, сыграть роль хозяйки борделя. Но артистка отказалась, обидевшись на режиссера. Ответила отрицательно на это же предложение и Анастасия Волочкова, а вот Лолита Милявская с радостью согласилась. Ранее стало известно, что Станислав смог привлечь к съемкам Микки Рурка. Он сыграет русского бандита.

Примечательно, что также снимется в фильме скандально известная Диана Шурыгина. Барецкий рассказал в интервью Teleprogramma.pro, у нее даже будет две пастельные сцены.

«В первой мы увидим Диану в постели молодым миллионером Денисом Ребровым, который сыграет главную роль. Во второй — с русским бандитом, крышующим подпольное казино, которого сыграет Микки Рурк. Снимать будем на две камеры — один вариант цензурный — для телевидения. Другой — для интернета. Эту технологию съемки мы позаимствовали у Болливуда (Индийский Голливуд, — Прим. ред.)», — поделился режиссер.

К слову, возможно, что зрители увидят в фильме и саму Дженнифер Энистон. Он намерен предложить ей роль матушки — жены монаха людоеда. Барецкий отметил, что у этого монаха будет послушник. Его роль досталась сыну известного модельера Сергею Звереву-младшему. Режиссер даже придумал, как американская актриса будет сниматься. Для этого ей даже не придется учить русский язык.

«Мы используем программу, которая позволяет поменять язык с сохранением голоса и тональности: она будет говорить по английский, но в фильме мы услышим русскую речь. Это дорогая программа, но она работает», — объяснил Станислав.

Добавим, что в «Брате-3» Данилы Бодрова больше не будет. Фамилию главного героя заменили на созвучную — Бобров. Бюджета картины уже составил 1 миллион долларов, но может быть увеличен, в зависимости от обстоятельств. Выход картины запланирован на 2020 год.

А вы ждете эту премьеру?