Создатели картины «Брат-3» решили «оживить» Сергея Бодрова

Главный герой фильмов «Брат» и «Брат-2» Данила Багров появится в продолжении известного кино в виде компьютерной голограммы.

Шоумен Станислав Барецкий продолжает работать на фильмом «Брат-3», который станет его режиссерским дебютом. Уже на следующей неделе создатели картины планируют начать кастинг на эпизодические роли в самой провокационной киноленте этого лета.

Перед стартом кастинга Барецкий рассказал несколько секретов порталу Teleprogramma.pro: как он собирается «оживить» Сергея Бодрова, согласилась ли сниматься Дженнифер Энистон и причем здесь Гоша Рубчинский?

Сергей Бодров «воскреснет» в фильме «Брат-3»

В продолжении фильмов «Брат» будет много отличий от оригинальной истории. Как, минимум мы не увидим исполнителей главных ролей — актера Виктора Сухорукова, актрисы Дарьи Юргенс, певицы Ирины Салтыковой и многих других. Изменили даже фамилию главного героя — вместо Багрова будет Бобров. Однако главное лицо и символ «Брата» останется прежним. Да-да, мы увидим в картине Сергея Бодрова, который погиб почти 17 лет назад.

«В общем мы решили «оживить» в этой части Данилу Багрова. Сначала я сомневался, а теперь решился. Это будет что-то вроде голограммы, виртуальный человек, как в «Звездных войнах». То есть компьютерная графика нам позволит нарисовать Бодрова, который будет приходить к своему брату», — объяснил Барецкий.

Дженнифер Энистон запросила гигантский гонорар

Ранее Барецкий рассказывал о планах привлечь в свой фильм голливудскую актрису Дженнифер Энистон. Бывшей жене Брэда Питта режиссер предложил роль русской матушки, супруги священника-людоеда. Актриса согласилась, но ее участие в съемках до сих пор под вопросом.

«Мы переписывались с агентом Энистон: отправили Дженнифер видео первых двух частей фильма «Брат», рассказали, что это самый любимый фильм из 90-х в нашей стране. Актрисе понравилась и роль, и фильм. Она призналась, что любит Россию. Сейчас у нас вопрос в деньгах.

Дженнифер зарядила очень большую сумму — 1 миллион долларов за один съемочный день. Это весь наш бюджет. В принципе, мы можем снять Дженнифер за один съемочный день, но пока я жду ответ от инвесторов — готовы ли они выложить такую сумму за звезду сериала «Друзья»», — продолжает собеседник портала Teleprogramma.pro.

Гоша Рубчинский сошьет костюмы Шурыгиной

По словам Барецкого, создатели «Брата-3» сумели договориться с самым успешным молодым дизайнером России. Гоша Рубчинский, который сотрудничает с известными мировыми брендами, согласился создать часть костюмов для героев картины.

«Он изготовит одежду для Дианы Шурыгиной, для меня и еще одного «бандита». Для нас будут шить малиновые пиджаки, а для Шурыгиной — несколько образов — от сексуальных до деловых.

Гоша будет работать с нами за минимальные деньги — по бартеру. Мы взяли на себя обязанности по рекламе его фирмы в фильме «Брат-3». За это Рубчинский изготовит костюмы по цене 1 тысяча долларов за штуку», — прокомментировал Станислав Барецкий.

Шурыгина и Коган в фильме «Брат-3»

Режиссер немного дополнил информацию о персонаже, которого предстоит сыграть Диане Шурыгиной. Для начала давайте обобщим уже исходные данные:

У Дианы одна из главных ролей. Он сыграет внебрачную и непризнанную дочь продюсера Бари Алибасова и девушку младшего брата Данилы Багрова. Если роль продюсера исполнит сам Бари Каримович, то брата — молодой миллионер Денис Ребров. По сценарию она спасет отца от киллера — персонаж Никиты Джигурды. Шурыгиной предстоит сыграть в двух постельных сценах: с главным героем и с бандитом, которого сыграет голливудский актер Микки Рурк.

«У Шурыгиной будет интересная партнерша по фильму. Девушка. Не буду расковать всех карт, но, по сюжету, эта дама работает в ФСБ. Она подружилась с Шурыгиной, влезла в ее жизнь, чтобы осуществить планы спецслужб.

Также мы договорились с бывшей вокалисткой группы «Ленинград» — певицей Юлией Коган. Она сыграет королеву караоке, певицу из бара и девушку старшего брата», — добавил режиссер фильма «Брат-3».

Напомним, фильм «Брат-3», по задумке авторов, покажет современную Россию с разборками из 90-х. Сценарий во многом написан по реальным событиями, хотя и художественный вымысел не стоит списывать со счетов. Барецкий планирует запустить фильм в прокат уже в 2020 году.

А вы ждете продолжения культового кино или, наоборот, подписывали петицию о запрете съемок? Давайте обсудим!

