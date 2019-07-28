НОВОСТИ

Меньшова о 50-летии: «Меня мой возраст никогда не придавливал»

28 июля актриса и телеведущая отмечает 50-й день рождения.

Меньшова о 50-летии: «Меня мой возраст никогда не придавливал»
Юлия Меньшова (Фото: Globallookpress.com)

Дочь режиссера Владимира Меньшова и актрисы Веры Алентовой — телеведущая Юлия Меньшова — отмечает 50-летний юбилей. Она появилась на свет 28 июля 1969 года в Москве. Как и ее родители, Юлия выбрала творческую профессию. Вместе с шоуменом Максимом Галкиным Меньшова ведет программу «Сегодня вечером» на Первом канале. Кроме того, дочь прославленного режиссера снимается в кино.

По словам актрисы, она никогда не видела смысла скрывать свой возраст. Только в юности Юлии хотелось прибавить себе пару лишних лет, чтобы выглядеть взрослее.

«Ну вот теперь все! Точно! Минутки дотикали до нужной отметки, и вот они, заветные циферки — 50!!! Всем, кто меня заранее утешал, скажу, что никогда не соотносилась с этой математикой, меня мой возраст никогда не придавливал, и я ни разу не испытывала желания его скрывать», —  уточнила Юлия.

Кроме того, Меньшова призналась, что только в день своего рождения решила принять участие в масштабном флешмобе, искусственно «состарив» внешность благодаря специальному приложению на смартфоне.

«Надо признаться, результат меня более чем устраивает!! Именно такой стильной старушенцией я и хотела бы стать», — не без юмора отметила телеведущая.

Ранее свои лица «состаривали» и другие знаменитости, среди которых Виктория Боня, Кристина Асмус, Гарик Харламов, Яна Рудковская, Евгений Плющенко, Агата Муцениеце, Андрей Малахов, Владимир Пресняков-младший и многие другие.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Вера АлентоваВладимир МеньшовЮлия Меньшова

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Меньшова о 50-летии: «Меня мой возраст никогда не придавливал»
Интересно?
Поделись с друзьями: