Меньшова о 50-летии: «Меня мой возраст никогда не придавливал»

Дочь режиссера Владимира Меньшова и актрисы Веры Алентовой — телеведущая Юлия Меньшова — отмечает 50-летний юбилей. Она появилась на свет 28 июля 1969 года в Москве. Как и ее родители, Юлия выбрала творческую профессию. Вместе с шоуменом Максимом Галкиным Меньшова ведет программу «Сегодня вечером» на Первом канале. Кроме того, дочь прославленного режиссера снимается в кино.

По словам актрисы, она никогда не видела смысла скрывать свой возраст. Только в юности Юлии хотелось прибавить себе пару лишних лет, чтобы выглядеть взрослее.

«Ну вот теперь все! Точно! Минутки дотикали до нужной отметки, и вот они, заветные циферки — 50!!! Всем, кто меня заранее утешал, скажу, что никогда не соотносилась с этой математикой, меня мой возраст никогда не придавливал, и я ни разу не испытывала желания его скрывать», — уточнила Юлия.

Кроме того, Меньшова призналась, что только в день своего рождения решила принять участие в масштабном флешмобе, искусственно «состарив» внешность благодаря специальному приложению на смартфоне.

«Надо признаться, результат меня более чем устраивает!! Именно такой стильной старушенцией я и хотела бы стать», — не без юмора отметила телеведущая.

Ранее свои лица «состаривали» и другие знаменитости, среди которых Виктория Боня, Кристина Асмус, Гарик Харламов, Яна Рудковская, Евгений Плющенко, Агата Муцениеце, Андрей Малахов, Владимир Пресняков-младший и многие другие.