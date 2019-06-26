«Возраст не помеха»: Юлия Меньшова осваивает самокат

В свои 49 лет дочь режиссера Владимира Меньшова и актрисы Веры Алентовой не видит причин для того, чтобы отказывать себе в маленьких радостях жизни. Соведущая Максима Галкина в программе «Сегодня вечером» осваивает самокат. Знаменитость, как, впрочем, и певица Валерия, отдает предпочтение активному отдыху. В комментариях Юлия ответила подписчице, что возраст уж точно не помеха покупке самоката и не стоит думать о том, как на это посмотрят другие.

На личной страничке в Instagram Юлия Меньшова опубликовала свежее фото с прогулки. Не оставила без внимания снимок подруги и актриса Алика Смехова.

«За тобой не угнаться», — написала она в комментариях под фото Юлии Меньшовой на ее страничке в профиле.

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Для прогулки на самокате телеведущая выбрала узкие брюки по фигуре, практичные кроссовки на шнуровке и рубашку. Не так давно Юлия сменила имидж, расставшись с локонами. Меньшова сделала короткую стрижку к лету и осталась довольна новой стрижкой. Напомним, что ранее певица Валерия делилась фотоотчётом своего семейного уикенда. Вместе с 24-летним сыном Артемием исполнительница сыграла в бадминтон на лужайке.