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«Возраст не помеха»: Юлия Меньшова осваивает самокат

49-летняя актриса отдает предпочтение активному отдыху.

«Возраст не помеха»: Юлия Меньшова осваивает самокат
Юлия Меньшова (Фото: Globallookpress.com)

В свои 49 лет дочь режиссера Владимира Меньшова и актрисы Веры Алентовой не видит причин для того, чтобы отказывать себе в маленьких радостях жизни. Соведущая Максима Галкина в программе «Сегодня вечером» осваивает самокат. Знаменитость, как, впрочем, и певица Валерия, отдает предпочтение активному отдыху. В комментариях Юлия ответила подписчице, что возраст уж точно не помеха покупке самоката и не стоит думать о том, как на это посмотрят другие.

На личной страничке в Instagram Юлия Меньшова опубликовала свежее фото с прогулки. Не оставила без внимания снимок подруги и актриса Алика Смехова.

«За тобой не угнаться», — написала она в комментариях под фото Юлии Меньшовой на ее страничке в профиле.

Юлия Меньшова возраст
Меньшова считает, что возраст не может стать помехой для освоения самоката (Фото: Instagram.com/juliavmenshova)
Юлия Меньшова
Юлия Меньшова на прогулке с самокатом (Фото: Instagram.com/juliavmenshova)

Для прогулки на самокате телеведущая выбрала узкие брюки по фигуре, практичные кроссовки на шнуровке и рубашку. Не так давно Юлия сменила имидж, расставшись с локонами. Меньшова сделала короткую стрижку к лету и осталась довольна новой стрижкой. Напомним, что ранее певица Валерия делилась фотоотчётом своего семейного уикенда. Вместе с 24-летним сыном Артемием исполнительница сыграла в бадминтон на лужайке.

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звездный стильЮлия Меньшова

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«Возраст не помеха»: Юлия Меньшова осваивает самокат
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