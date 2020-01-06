Лучшие мемы 2019 года: сгущенка для Алибасова и Трамп с «Принцем Китов»

Уходящий год оказался богат темами для народного юмора. Мы выбрали те шутки, что на наш взгляд были самыми смешными.

Мы уже рассказывали нашим читателям о самых кассовых фильмах 2019 года и о том, какие новые слова в уходящем году вошли в повседневную речь многих россиян. Сегодня мы решили собрать самые смешные* мемы, появившиеся за это время на просторах Интернета.

Почти все шутки россиян связаны с привычными нам ситуациями, работой и семьей, но многие высмеивают и те события, что происходили в мире политики, культуры, социальной жизни страны и мира.

Сгущенка для Алибасова

После того, как музыкальный продюсер Бари Алибасов попал в больницу с отравлением жидкостью для прочистки труб, Интернет заполонили мемы, посвященные этому случаю. И смех, и грех, как говорится.

Никакой романтики

А в вашей жизни случалось такое, что кто-то не оценил или даже не заметил ваш внезапный романтический порыв? Оказывается, бывает и такое.

Комары

Комариная мем-тема этим летом была очень популярна в тех регионах, где водится много комаров. Общая беда в виде ночного жужжания и красных волдырей объединяет народ, мотивируя придумывать новые «комариные» шутки.

Любовь

Кстати, о кровососах. Выражение «пить кровь» мы часто применяем не только к жертвам комаров и вампиров, но и к самым близким людям. К примеру, к любимым.

Свинера — богиня лишнего веса

Видоизмененное таким забавным способом имя древнеримской богини сейчас используют многие девушки, мечтающие похудеть.

Максимально расслабляющая йога

Йога — очень популярное в последние годы увлечение. Впрочем, некоторые люди предпочитают не напрягаться. Судя по этому мему, такое возможно даже при занятиях йогой.

«Принц Тупых твитов»

После того, как президент США Дональд Трамп в своем микроблоге в Twitter допустил ошибку в словосочетании «принц Уэльский», написав Whales («киты») вместо Wales, в соцсетях появилось множество мемов на эту тему. Вот один из них.

«Игра престолов»

Значительная часть самых забавных мемов уходящего года была посвящена героям культового сериала «Игра престолов» — Джону Сноу, Дейенерис и ее драконам, Тириону, Арье, Джейме и Серсее, Королю ночи, и, конечно же, Теону Грейджою (его сыграл Альфи Аллен), потерявшему кое-что важное.

«Властелин колец» в нашей жизни

Фанаты трилогии Толкиена могут не помнить имена знакомых или забывать зонтики в транспорте. Но если разбудить кого-то из них ночью, он наверняка сможет поведать о том, что Торин — сын Трайна и внук Трора, а Арагорн — сын Араторна, потомок Исильдура. Впрочем, это не единственная тема мемов о «Властелине колец».

Секретное задание Панина

Актер Алексей Панин еще не успел оправиться от скандала, связанного с появившимися в Сети интимными видео с участием человека, похожего на него, а народ уже нашел новую тему для веселья — Панина разглядели на фото с президентом Франции. Да, супруга Эмманюэля Макрона, 66-летняя Бриджит Макрон, на некоторых фото действительно похожа на русского актера.

Коллекция сосисок

Шутка немного пошлая, но девушки, к которым в Instagram, в ICQ или Facebook регулярно пытаются клеиться незнакомые мужчины, наверняка ее поняли. А кто-то даже покраснел.

Есть на свете принцы!

Мем о самом заботливом парне заставит прослезиться всех девушек, увидевших его. Признавайтесь, мечтали о таком?

Мама может

В спорах с детьми мамы часто оказываются победителями. И остается лишь удивляться, как у них все это получается, откуда эти суперспособности.

ДНК соседа

И куда же без соседей? Отношения с ними у кого-то складываются более удачно, а кому-то приходится слушать плач младенцев, лай собак и ор кошек. И, само собой, многие страдают от соседского ремонта — стук молотка и звук работающего перфоратора могут «радовать» вас неделями.

Объяснительная

И напоследок мем, при знакомстве с которым вы должны включить воображение на полную мощность. Такую объяснительную не всегда сможет составить даже самый опытный адвокат. Так что ход не просто потрясающий — он гениальный!

А какие мемы запомнились вам в 2019 году?

* по версии портала Teleprogramma.pro