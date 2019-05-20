Дейенерис не смогла победить в «Игре престолов»: что увидели зрители в финале сериала

Фанаты фэнтезийной саги сожалеют, что Бран не оказался Королем Ночи

Наш дозор окончен. Фанатам самого популярного телесериала современности — «Игры престолов» — больше не нужно нервничать, ожидая выхода новых серий. В понедельник, 20 мая, российские зрители смогли увидеть последний эпизод финального сезона «Игры» и для многих это стало своего рода подведением черты под небывалого масштаба разочарованием.

Десятки миллионов поклонников сериала до последнего момента надеялись на то, что в финале случится чудо. Чудом могло стать возвращение Короля Ночи, его перерождение в Брана Старка или Дейенерис Таргариен, хоть какое-то развитие магической линии или новая схватка с силами зла. Однако надежды не оправдались и концовка сериала оказалась ровно такой, какой описывалась в спойлерах, вплоть до мельчайших деталей.

Teleprogramma.pro уже посмотрела последнюю серию и готова поделиться с вами подробностями.

«Гитлер» в юбке

Итак, Королевская Гавань, как все мы помним, в пятой серии была разрушена и сожжена Дейенерис. Теперь по улицам города с виноватым видом идут Тирион, Джон Сноу и Сиворт. Вокруг всё усыпано мертвыми телами, тут и там лежат обгоревшие скелеты. Десница королевы намерен отправиться в Красный замок на поиски брата и сестры. Остальные говорят, что это опасно, но его не испугать.

У входа в замок Тирион видит лежащий на земле колокол — один из тех, чей звон не остановил Дени от уничтожения города. Он проходит дальше и добирается до помещения, где находились Джейме и Серсея. Из-под завалов торчит знакомая золотая рука. Младший брат в слезах начинает разгребать завалы и находит своих родных.

Тем временем, безупречные, успевшие добить пленных солдат армии Ланнистеров, вместе с дотракийцами выстроились у городских стен. Дейенерис с таким же безумным видом, как во время битвы, произносит перед ними речь. О том, что они исполнили свои клятвы, что они освободители и спасли Королевскую Гавань от злого тирана.

Со стороны за происходящим наблюдают Джон, Тирион и Арья. На слова Дени о том, что «война не закончена» и воины «не сложат свои мечи до тех пор, пока не освободят весь мир — от Винтерфелла до Дорна» и так далее, лица Старков и последнего Ланнистера начинают меняться.

Тирион первым не выдерживает и подходит к новоиспеченной диктаторше. Та заявляет, что он освободил брата и отправится в тюрьму. Он в ответ говорит, что та разрушила город, а затем срывает с себя знак десницы и швыряет на землю. Его берут под стражу.

Дени уходит, смерив Джона презрительным взглядом. Он после ее ухода разговаривает с Арьей. Сестра напоминает, что Дейенерис знает о его происхождении и не забудет этого.

Ради спасения родных нужно пожертвовать любовью

Джон навещает запертого в одной из комнат дворца Тириона. Тот пытается убедить его, что Дейенерис представляет собой угрозу всему человечеству. Тайвин был злым человеком, Серсея тоже, но они не принесли в мир и половины того зла, который принесла Матерь Драконов, отмечает карлик.

«Варис был прав, а я нет», — признал Тирион.

Он знает, что вскоре будет казнен так же, как мастер над шептунами. Та же участь ожидает и других непокорных. По мнению бывшего десницы, Арья и Санса тоже откажутся преклонить колени. Чтобы спасти их и все человечество, Джон должен забыть о своей любви.

Таргариен против Таргариена

Дейенерис наконец-то добилась своего — она прикоснулась к железному трону, о котором так долго мечтала. На лице ее теперь играет улыбка, она даже думать не хочет о том, какой ценой пришла к победе. Но смерть уже идет за ней.

Занесённый снегом Дрогон спит возле входа в башню, но встает, когда к нему подходит Джон. Признав «своего», сказочный зверь засыпает опять, а наш герой поднимается в тронный зал. Там счастливая Дейенерис рассказывает ему о своём детстве, о байках Визериса. Джон прерывает её.

«Ты была внизу? Ты видела их — детей, сожжённых маленьких детей?!?»

Но Дени уверена, что всё сделала верно. И на ее устах мы видим улыбку. Она действительно безумна.

«Ты моя королева. Сейчас и навсегда», — говорит Джон, целует ее и вонзает кинжал ей в сердце.

Из дыры в стене (тронный зал теперь похож на решето) появляется Дрогон. Встревоженный, он трогает ее своей мордой в надежде, что она очнется. Джон, судя по всему, уже готов к смерти и даже жаждет быть убитым, однако дракон не трогает его — Таргариена, а значит тоже хозяина. Вместо этого он сжигает трон, аккуратно сгребает тело Дени когтистой лапкой и вместе с ней улетает.

Что это было?

Внезапно наступает лето. Тириона в кандалах приводят на встречу с лидерами правящих домов и там все уже знают, что Джон Сноу убил Дени. Тирион предлагает сделать так, чтобы судьбу Джона решал король или королева, а так как правителя у них нет, он предлагает его избрать.

Речь пытается толкнуть дядька Старков, но Санса просит его сесть. Сэм Тарли предлагает, чтобы в выборах участвовали все. Собравшиеся поднимают его на смех, мол, а давайте учтём мнение собак и лошадей.

После него слово берет Тирион. Он вспоминает, какой путь прошёл Бран. Как он выжил в самых сложных ситуациях, стал Трёхглазым Вороном, памятью этого мира. Так кто же другой может повести их в будущее?

«Я знаю, что ты не хочешь этого и тебя не волнует власть. Но если мы выберем тебя, ты наденешь корону, ты поведёшь Семь Королевств к процветанию с этого момента и до последнего своего дня?» — спрашивает Ланнистер.

Бран, казалось, только этого и ждал.

«А зачем, ты думаешь, я прошёл весь этот путь?» — заявляет он.

Тирион и все остальные голосуют за Брана и провозглашают его королем. Правда, Санса заявила о независимости Севера и тот согласился. Тириона он назначает своим десницей, вопреки его нежеланию и возмущению Серого Червя.

Теперь новый король — Бран Сломленный, первый его имени, король Андалов и Первых людей, владыка Шести королевств и защитник государства.

Новая история новой страны

Джон в темнице. Тирион объясняет ему, что ради компромисса пришлось согласиться на его пожизненную ссылку в Дозор. Если бы Безупречные его казнили, Север пошел бы на них войной, а достанься он Северу — Безупречные не простили бы.

Частично удовлетворенный таким развитием событий Серый Червь со своими людьми плывет на остров Наат. Джон на берегу прощается с Сансой, Арьей и Браном, отбывает на север. Арья тоже на корабле — она собирается исследовать земли к западу от Вестероса, там, где заканчиваются карты.

Тирион в зале заседаний совета встречается с членами совета. Это новый великий мейстер Сэмвелл Тарли, мастер над кораблями сир Давос Сиворт и сир Бронн Черноводный — теперь он лорд Хайнардена, верховный лорд Простора и мастер над монетой. Сэм приносит Тириону огромную книгу «Песнь льда и пламени» — историю архимейстера Эброза от смерти короля Роберта, где Тириона, однако, не упомянули.

Туда же приходят Бриенна и король Бран, которого везёт в его кресле Подрик — новоиспеченный рыцарь. Бран обещает найти Дрогона, десница — выбрать недостающих мастеров. После ухода Брана собравшиеся спорят, что важнее — строительство кораблей или восстановление борделей.

Хороший мальчик встретился с хозяином

И хотя вся подводка к финалу была скомканной, невнятной, и достойной критики, сама концовка всё же, нужно признать, была волнующей и радостной (отдадим должное композитору Рамину Джавади — музыка здесь играла не последнюю роль).

Санса Старк в Винтерфелле сидит на троне с короной на голове и наслаждается тем, как воины вскидывают мечи и называют её королевой Севера. Арья плывет к западу на своём корабле — у неё есть Игла, телескоп, карты и прочие атрибуты счастья.

Джон Сноу с двумя конвоирами прибывает к Стене и встречается с Тормундом. На радость фанатам, он наконец-то треплет по щеке своего лютоволка-альбиноса Призрака. Все одичалые и Джон вместе с ними уходят за стену, а там уже из-под снега появляются первые растения. Долгая зима закончилась…

Где посмотреть последнюю серию «Игры престолов»

Напомним, что посмотреть все серии 8 сезона «Игры престолов» можно онлайн – на сайте Amediateka Home of HBO. Последняя серия появилась там в понедельник с почти двухчасовой задержкой, расстроив более трех тысяч фанатов, которые встали пораньше, чтобы узнать окончание истории первыми.

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