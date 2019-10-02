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Трамп предлагал простреливать мигрантам ноги и скармливать их аллигаторам

Американский лидер в марте текущего года устроил «мозговой штурм», пытаясь решить проблему непрошеных гостей из Мексики.

Трамп предлагал простреливать мигрантам ноги и скармливать их аллигаторам
Дональд Трамп вновь продемонстрировал решимость в борьбе с нелегалами. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Все странные публичные высказывания президента США Дональда Трампа, которыми он привлекал к себе внимание после вступления в должность, просто меркнут в сравнении с тем, что он говорит за закрытыми дверьми Овального кабинета. К такому выводу наверняка придут все, кто прочитает книгу «Пограничные войны: нападение Трампа на иммиграцию».

В основе книги, которая написана репортерами Times Майклом Д. Широм и Джули Хиршфельд Дэвис, лежат их беседы с уволенными чиновниками и советниками американского лидера. Именно из этих бесед им удалось узнать о «бешеной неделе президентской ярости» в марте 2019 года, во время которой Трамп пытался найти пути решения проблемы нелегальных мигрантов из Мексики. Каждый предложенный им путь был страшнее предыдущего.

В частности, президент хотел приказать американским солдатам стрелять в мигрантов, бросающих в них камни. «Стреляйте им в ноги», — говорил он. Он хотел возвести бетонную стену вдоль всей границы и пустить по ней электрический ток, а также вырыть широкий ров, который кишел бы аллигаторами и змеями.

Помощники, советники и даже министры, пришедшие в ужас от предложений лидера страны, конечно же, объяснили ему, что это невозможно, но Трамп был очень этим раздосадован и в итоге многих попросту уволил.

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Дональд ТрампМикки РуркполитикаСША
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Трамп предлагал простреливать мигрантам ноги и скармливать их аллигаторам
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