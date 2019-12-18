Стройнее Киркорова: похудевший Гарик Харламов вышел в свет с женой

Семье Гарика Харламова последние месяцы было непросто. А все из-за того, что его жена Кристина Асмус снялась в фильме «Текст», после чего актрису осудили за пикантные сцены и даже обвинили в том, что она не верна своему возлюбленному. Однако девушка пережила травлю с гордо поднятой головой. А все слухи о разладе с мужем оказались только слухами. Накануне в Москве состоялась премьера нового фильма шоумена «Эдуард Суровый: Слезы Брайтона».

На ковровой дорожке собрались много звезд. Посмотреть псевдодокументальное расследование о музыканте пришли посмотреть: Филипп Киркоров, Карина Мишулина, Глюкоза, Александр Ревва и другие известные персоны. Харламов не мог пропустить столь важное событие. Он появился на ковровой дорожке под руку со своей супругой. Актер продемонстрировал не только идиллию с возлюбленной, но и себя постройневшего.

Последние два года Гарик давал повод шутить над своим пивным животом. Однако даже в джинсах, футболке и пиджаке было видно, что шоумену удалось сбросить лишний вес. Харламов находился в хорошем настроении, позировал с гостями, обнимался с друзьями и не отходил от своей жены. Асмус пришла в твидовом костюме и ботфортах, подчеркнув свою фигуру.

К слову, ранее девушка признавалась, что склонна к полноте. Ей приходится прикладывать усилия, чтобы не набрать вес. Пока остается загадкой, как ее супруг смог так быстро избавиться от лишних килограммов. Примечательно, что несколько месяцев назад гостьей Comedy Club стала Ляйсан Утяшева. Тогда она попросила Гарика отжаться, но он не смог, распластавшись по сцене. Спортсменка пообещала помочь шоумену похудеть. Она заверила, что приведет его в форму к лету. Но похоже, что он справился своими силами. Читайте другие подробности с премьеры фильма в большом материале Teleprogramma.pro.