Отравление Алибасова: представители «Крота» против общения с прессой

В эти дни вся страна продолжает следить за состоянием создателя группы «На-На» Бари Алибасова, который несколько дней назад по трагической случайности выпил опасный химикат, перепутав его с йогуртом. Артист по-прежнему находится в реанимации отделения токсикологии НИИ им. Склифосовского.

Тем временем после скандала представители компании-производителя, выпускающей ту самую жидкость для прочистки труб, категорически отказываются общаться с прессой.

Журналисты портала Teleprogramma.pro дозвонились до компании ООО «АМС Медиа», выпускающей «Крот», однако не добились никакого ответа.

«Без комментариев», — заявил в разговоре секретарь компании, после чего бросил трубку.

Ранее стало известно, что родственники Бари Алибасова будут судиться с ООО «АМС Медиа». По их словам, компания ставит под угрозу здоровье и жизнь потребителей, ведь упаковку опасного химиката можно легко спутать с пищевым продуктом.

Оказалось, что случай с артистом — далеко не первый. Так, недавно в НИИ им. Склифосовского умерла женщина, которая так же, как и Алибасов, по ошибке выпила «Крот».