ЗВЕЗДЫ

Отравление Алибасова: представители «Крота» против общения с прессой

Семья продюсера намерена судиться с компанией — производителем опасного химиката.

Отравление Алибасова: представители «Крота» против общения с прессой
Бари Алибасов / Global Look Press

В эти дни вся страна продолжает следить за состоянием создателя группы «На-На» Бари Алибасова, который несколько дней назад по трагической случайности выпил опасный химикат, перепутав его с йогуртом. Артист по-прежнему находится в реанимации отделения токсикологии НИИ им. Склифосовского.

Тем временем после скандала представители компании-производителя, выпускающей ту самую жидкость для прочистки труб, категорически отказываются общаться с прессой.

Журналисты портала Teleprogramma.pro дозвонились до компании ООО «АМС Медиа», выпускающей «Крот», однако не добились никакого ответа.

«Без комментариев», — заявил в разговоре секретарь компании, после чего бросил трубку.

Ранее стало известно, что родственники Бари Алибасова будут судиться с ООО «АМС Медиа». По их словам, компания ставит под угрозу здоровье и жизнь потребителей, ведь упаковку опасного химиката можно легко спутать с пищевым продуктом.

"Крот" легко перепутать с соком
«Крот» легко перепутать с соком / КП

Оказалось, что случай с артистом — далеко не первый. Так, недавно в НИИ им. Склифосовского умерла женщина, которая так же, как и Алибасов, по ошибке выпила «Крот».

Вам может быть интересно:

«Круговой ожог пищевода»: подруга Алибасова обозначила его диагноз Подруга Алибасова о его здоровье: «Прогноза нет, еще неделя реанимации» Алибасов поделился деталями совместного быта с Федосеевой-Шукшиной

Тэги:

"Крот"Бари АлибасовБари Алибасов отравлениеБари Алибасов последние новости
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Отравление Алибасова: представители «Крота» против общения с прессой
Интересно?
Поделись с друзьями: