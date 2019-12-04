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Джигурда объяснил, откуда появились видео с «собакой и ногой» с участием Панина

По словам актера, его друга просто подставили.

Джигурда объяснил, откуда появились видео с «собакой и ногой» с участием Панина
Джигурда встал на защиту Панина/http://globallookpress.com/

Актер Никита Джигурда объяснил, как появились видеозаписи, на которых в главной роли его товарищ и коллега Алексей Панин. Напомним, что Сеть буквально взорвали записи. На одной из них Алексей Панин занимается сексом с собакой. Недавно в свет вышла новая «серия». Там актер «забавляется» с ногой, которая в какой-то момент оказывается у него в заднем проходе.

Как сказал Никита Джигурда, оба ролика постановочные. Видео, как он заверил, было сделано с помощью компьютерной графики. Джигурда подчеркнул, что Панин действительно любит проводить время на нудистских пляжах и выступает за свободные отношения.

«Но то, что показывали с ногой и с собакой – фейк и компьютерная графика», – сказал Никита Джигурда.

Журналисты поинтересовались, участвовал ли сам Никита Джигурда когда-нибудь в оргиях. Он заверил, что в таких делах не участвовал. При этом он неожиданно отметил, что «стяжал энергию и девочки раздвигали ноги».

«Ноги и сердца! Я духовным энергетическим фаллосом вхожу в вас», – заявил актер, слова которого приводит портал Dni.ru.

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Джигурда объяснил, откуда появились видео с «собакой и ногой» с участием Панина
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