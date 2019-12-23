«Кинопоиск» назвал лучшие фильмы и сериалы уходящего года

«Кинопоиск» решил не лениться и составил рейтинг лучших фильмов, сериалов и актеров уходящего года. Список получился довольно массивным, а победители отбирались на основе общего рейтинга, который выставляли сами пользователи сервиса. Лучшим иностранным фильмом стала «Зеленая книга» режиссера Питера Фаррелли. Конкуренцию победителю составили «Джокер» и «Мстители: Финал», тут все без сюрпризов. Но все же зрители оценили легкую драму выше, чем экранизации комиксов, и это радует.

Лучшим фильмом созданным в России стал «Балканский рубеж» Андрея Волгина, второе и третье место досталось «Тексту» Клима Шипенко за сами знаете какую сцену и «Заводу» Юрия Быкова. Главным анимационным фильмом года стал «Человек-паук: Через вселенные», а сериалом года, несмотря на удручающий финал, стала «Игра престолов».

Режиссером года выбрали Квентина Тарантино, Хоакин Феникс и Бри Ларсон стали самыми популярными зарубежными актером и актрисой, а Александр Петров и Кристина Асмус стали самыми популярными в России. Тут тоже без правильного «Текста» не обошлось.