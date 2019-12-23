НОВОСТИ

«Кинопоиск» назвал лучшие фильмы и сериалы уходящего года

Сайт составил рейтинг на основе оценок пользователей.

«Кинопоиск» назвал лучшие фильмы и сериалы уходящего года
Кристина Асмус. Фото: Кудрявов Борис / Архив "ЭГ"

«Кинопоиск» решил не лениться и составил рейтинг лучших фильмов, сериалов и актеров уходящего года. Список получился довольно массивным, а победители отбирались на основе общего рейтинга, который выставляли сами пользователи сервиса. Лучшим иностранным фильмом стала «Зеленая книга» режиссера Питера Фаррелли. Конкуренцию победителю составили «Джокер» и «Мстители: Финал», тут все без сюрпризов. Но все же зрители оценили легкую драму выше, чем экранизации комиксов, и это радует.

Лучшим фильмом созданным в России стал «Балканский рубеж» Андрея Волгина, второе и третье место досталось «Тексту» Клима Шипенко за сами знаете какую сцену и «Заводу» Юрия Быкова. Главным анимационным фильмом года стал «Человек-паук: Через вселенные», а сериалом года, несмотря на удручающий финал, стала «Игра престолов».

Режиссером года выбрали Квентина Тарантино, Хоакин Феникс и Бри Ларсон стали самыми популярными зарубежными актером и актрисой, а Александр Петров и Кристина Асмус стали самыми популярными в России. Тут тоже без правильного «Текста» не обошлось.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Александр ПетровКинопоискКристина Асмус
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Кинопоиск» назвал лучшие фильмы и сериалы уходящего года
Интересно?
Поделись с друзьями: