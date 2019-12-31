Квартиру в Москве и поменьше «желтухи»: что звезды попросят у Деда Мороза в Новый год

У каждого из нас есть заветные желания, которые мы загадываем под бой курантов и на исполнение которых очень надеемся.

Кроме того, огромное удовольствие обычно доставляет исполнение желаний тех, кого мы любим.

Мы спросили у знаменитостей – что они попросили в этом году у Деда Мороза, чем порадуют своих близких?

Эвелина Бледанс: «Я сама себе – Дед Мороз»

Актриса и ведущая Эвелина Бледанс не питает иллюзий относительно щедрости Деда Мороза:

«Деду Морозу я буду заказывать квартиру в Москве, хотя я понимаю, что у меня один Дед Мороз – это я сама. Поэтому все равно придется пахать, зарабатывать для своих детей. Я могу только сама себе, к сожалению, загадывать загадки и сама же их разгадывать».

Наталья Сенчукова: «Ничего особенного мне не надо, на все согласна!»

Какие подарки вы приготовили своим родным? – спросили мы у певицы Натальи Сенчуковой.

«Пока никаких не приготовила, — призналась она. — Как обычный русский человек, буду все делать под Новый год».

Сама же Наталья не желает для себя ничего материального:

«Ой, много у меня желаний… В основном – нематериальные. Подарки… Да ничего такого мне не надо. Что подарят – то подарят, на все согласна!».

Эмма Малинина: «Мой самый главный подарок – семья»

Эмма Малинина рассказала нам, что позаботилась о подарках для своей семьи заранее:

«Да, приготовила! У нас в этом году получилось открытое обсуждение подарков. Каждый намекнул, что он хотел бы получить. Для нас этот Новый год особенно значимый, потому что на следующий Новый год, наверное, не получится собраться всем вместе – дети разъедутся в разные места, поэтому подарки заказывали серьезные. Но какие – говорить не буду!».

Когда наш корреспондент спросила, что попросит для себя сама Эмма Малинина, она ответила просто:

«Семья для меня – самое главное. Семья – самый главный мой подарок от Бога. Встретить человека, с которым исповедуешь одну семейную религию, — это большая редкость, и мне с таким человеком очень повезло. Александр – не только прекрасный мужчина, муж, но и замечательный отец. Хозяйственный, деловой… Одна бы никогда не смогла сделать то, что мы делаем вместе.

Так что я хочу попросить, чтобы все продолжалось в том же духе и все было хорошо. И, конечно, обязательно будут какие-то приятные вещи, какие-то сюрпризы».

Прохор Шаляпин: «Хочется поменьше «желтухи»

Рассказывать о своих подарках для близких Прохор Шаляпин отказался, объяснив, что хочет сохранить все в тайне, чтобы получился сюрприз.

А на вопрос о том, чего он попросит у Деда Мороза, певец ответил:

«Максимально творчески реализоваться. Больше творческих проектов, песен. И поменьше «желтухи».

Алена Кравец: «Была бы дочка рядом…»

Светская львица призналась, что мечтает только об одном:

«У меня желание только одно: чтобы моя дочь всегда была со мной».

А что Алена Кравец подарит любимой дочке?

«Она уже заказала кое-какую игру. А поскольку я красивые вещи шью, то подарю дочке еще и красивый наряд собственного дизайна».

Мария Кожевникова: «Младший сын просит бетономешалку!»

Подарки детям Мария Кожевникова пока еще не купила, потому что у них каждый день меняются желания:

«Но список уже имеется. Не хочу дарить слишком много, чтобы не обесценить подарки. В моем детстве такого количества и такого многообразия игрушек и других подарков не было. Поэтому мы гораздо больше ценили подарки, чем сегодняшние дети.

Я очень рада, что мои дети не просят айпады, айфоны, — чем меньше они будут заниматься гаджетами, тем лучше. Максим заказал плеймобиль – это что-то похожее на лего. Ваня все по футбольной части заказывает – новые мячи, форму. Он одержим сейчас футболом, иногда у нас бывает по 8 тренировок в неделю.

А Вася просит бетономешалку. Он их очень любит. Не знаю почему, никогда не думала, что эта машина будет настолько популярна в моей семье».

Для самой себя Мария желает самые простые, но самые важные вещи: чтобы близкие были рядом, живые и здоровые:

«Знаете, где-то лет с 30 я поняла, что мне уже не нужны никакие особенные подарки. Самое главное – устроить праздник для детей, чтобы им весело и хорошо. И загадываешь под Новый год самые важные вещи – чтобы все были здоровы. А ничего материального мне не нужно, у меня все есть».

Жасмин: «Новое платьишко»

«У Деда Мороза в этом году я ничего не прошу, только благодарю его за все то, что он мне уже принес раньше :) Наверное, сама себе я бы пожелала просто стабильности, здоровья всем моим близким и чтобы улыбка никогда не ходила с их лиц. Ну и, пожалуй, новое платьишко, я же девочка!».

Алексей Лукин: «Не скажу!»

«Что я пожелал бы самому себе, какое мое заветное желание – я не скажу, потому что тогда оно не сбудется! Могу только сказать, что я работаю над тем, чтобы оно осуществилось».

Как видите, несмотря на популярность и успех, наши знаменитости мечтают об очень разных вещах.

А какое ваше заветное желание, что вы попросите у Деда Мороза?