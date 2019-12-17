ЗВЕЗДЫ

«Это его право»: Цымбалюк-Романовская подтвердила фиктивность отношений с Шаляпиным

В разговоре с журналистами пианистка категорично высказалась о бывшем возлюбленном.

«Это его право»: Цымбалюк-Романовская подтвердила фиктивность отношений с Шаляпиным
На снимке: певец Прохор Шаляпин и пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: ЭГ/КУДРЯВОВ БОРИС

Виталина Цымбалюк-Романовская подтвердила, что отношения с Прохором Шаляпиным были фикцией. Журналистам Teleprogramma.pro экс-жена Джигарханяна призналась: она не следит за тем, что прессе говорит ее некогда «возлюбленный», больше всего ее интересует выбор елки к Новому году.

«Мало ли, кто что говорит в соцсетях. В моей жизни в принципе ничего не изменилось за последние несколько лет. Это его личное право – быть категоричным или не быть. Я не знаю, что Прохор говорит в публичном пространстве, потому что я его не слушаю. Если он отказывается комментировать отношения, значит, их просто нет», — заявила она.

Цымбалюк-Романовская также подчеркнула – ее практически не интересует, что думают окружающие по поводу сложившейся ситуации.

«Личное право каждого – верить, что у нас что-то было или нет. Поклонники у нас, слава Богу, разные. Мы никогда не отмечали Новый год вместе, и в этот раз все будет, как и раньше.

У меня сейчас совсем другие проблемы и задачи в жизни – я пишу, занимаюсь, готовлюсь к концертам. Мне уже поднадоела эта тема, если честно», — резюмировала она.

Модель Анна Калашникова также не смогла остаться в стороне от ситуации. Она уверенно заявила — Цымбалюк-Романовская и Шаляпин расстались окончательно из-за принципиальности второго. Причиной же тому могла стать непубличность пианистки.

«Я думаю, что они действительно на какой-то момент были в отношениях, хотели создать семью и иметь ребенка. Но… Виталина очень правильная девушка, ей тяжело в этом мире шоу-бизнеса. Они заигрались в этих ток-шоу. Настоящее семейное счастье любит тишину.

На мой взгляд, их союз мог бы стать счастливым, но были периоды когда мне было понятно что он обречен. Виталина очень буквально воспринимает любое сообщение в СМИ о себе, а Прохор, наоборот, живет публично и не может без этого.

К сожалению, она не человек шоу-бизнеса, с ней безумно трудно и из-за этого у них было скандалы. Это невыносимая нагрузка для психики Прохора, он жаловался», — заявила она порталу Teleprogramma.pro.

Напомним, ранее сама Цымбалюк спровоцировала пересуды вокруг отношений с Шаляпиным. Последний публично заявил, что его отношения с Виталиной закончены, потому что никто не хотел давать ложных надежд. Сама Цымбалюк-Романовская на многочисленные вопросы ответила кратко: «Это все неправда».

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Виталина Цымбалюк-РомановскаяПрохор ШаляпинШаляпин и ЦЫмбалюк-РомановскаяШаляпин личная жизнь
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Это его право»: Цымбалюк-Романовская подтвердила фиктивность отношений с Шаляпиным
Интересно?
Поделись с друзьями: