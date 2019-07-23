57-летняя Эмма Малинина поддержала тренд на джинсовые мини-шорты

Эмма Малинина продолжает отдыхать в Австрии со своим супругом Александром и не забывает делиться с подписчиками в соцсетях живописными фотографиями с отдыха.

На этот раз 57-летняя супруга российского певца опубликовала серию снимков, сделанных во время прогулки на природе. На фотографиях Малинина позирует в голубой вельветовой спортивной куртке, трекинговых ботинках и джинсовых мини-шортах, которые демонстрируют отличную физическую форму Эммы Валентиновны.

«Всю свою жизнь умный человек стремится к гармонии, а чтобы быть счастливым, нужно знать меру во всём», — философски подписала снимки в Instagram жена Александра Малинина.

Тем временем поклонники не смогли обойти вниманием фигуру и естественную красоту женщины и сделали Малининой многочисленные комплименты.

«Вдыхая запах брёвен и травы, Вы, Эммочка, прекрасны и сильны!», «Вам очень идёт голубой цвет, к глазам. Вы в очень хорошей форме!», «Браво, красавица!», «Какая же Вы классная! Не устаю восхищаться Вами! Оставаться красивой без макияжа, в повседневной одежде — это талант!», «Душа в гармонии с природой, шорты, ножки идеальны, отлично!!!» — написали интернет-пользователи в комментариях.

Ранее Эмма Малинина поделилась с подписчиками секретами того, как поддерживать молодость и красоту в 60 лет. По ее словам, хорошо выглядеть в этом возрасте помогает системная работа над собой.