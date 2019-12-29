Алена Кравец поделилась авторским рецептом оливье

Алена Кравец, несмотря на большое количество предложений выступить в новогоднюю ночь, отказалась от них и решила провести это время со своей 11-летней дочерью Даниеллой.

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Напомним, светская львица и певица несколько месяцев не виделась со своей наследницей из-за запретов своего бывшего мужа Руслана. Супруг, по словам девушки, таким образом хотел вернуть жену в семью. При этом бизнесмен говорил о том, что так он заботится о воспитании дочки, дескать, ее мать ведет слишком богемный образ жизни и ребенка необходимо оградить от нее.

По словам известной блондинки, на Новый год вместе с дочерью они приготовят оливье «от Алены Кравец» по авторскому рецепту. «Я воспитываю свою дочь хозяюшкой», — похвасталась звезда. Вместо колбасы или мяса она кладет в него морепродукты и заправляет не майонезом, а йогуртом.

Уже по сложившейся традиции вместе с Даниеллой Алена также испечет печенье с новогодними предсказаниями внутри. Так же, как и многие россияне, Кравец под бой курантов напишет записку с желанием, сожжет ее и выпьет получившийся пепел вместе с шампанским.

«У меня только одно желание – чтобы моя дочь была всегда со мной», — призналась Teleprogramma.pro Алена.

Нашим читателям в преддверии Нового года она пожелала здоровья, а также, чтобы их желания совпадали с возможностями.