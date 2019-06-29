НОВОСТИ

Рыбин и Сенчукова отменили поездку на отдых из-за рака кожи

Артисты решили, что проведут отпуск в Подмосковье.

Рыбин и Сенчукова отменили поездку на отдых из-за рака кожи
Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова. Фото: globallookpress.com

Несколько лет назад у Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой обнаружили рак кожи. Болезнь не мешает супругам полноценно работать и жить, но от некоторых доступных практически каждому вещей им все-таки пришлось отказаться.

В этом сезоне артисты не смогут съездить в отпуск. Из-за недуга они решили отказаться от поездки на заграничный курорт, отдыхать Виктор и Наталья будут в подмосковном Долгопрудном.

«Находиться под палящим солнцем нам нельзя, поэтому отдыхать этим летом не поедем… Что касается болезни, к счастью, сейчас это лечится!» – рассказала Сенчукова.

Певица добавила, что за городом ей очень нравится. У пары есть свой сад, где растут цветы и фруктовые деревья. Из вишни и яблок Наталья делает компот, который очень любит 20-летний сын супругов Василий, а оставшиеся плоды замораживает на зиму, пишет «Собеседник».

Ранее Сенчукова призналась порталу teleprogramma.pro, что она и муж сами спровоцировали развитие рака. Пара загорала без солнцезащитных средств и в неподходящее время, а потом у Натальи и Виктора обнаружились на коже странные пятна, оказавшиеся базально-клеточным раком кожи. Теперь исполнители очень тщательно следят за своим здоровьем.

Рыбин и Сенчукова лечатся вот уже несколько лет. Фото: globallookpress.com
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Виктор РыбинНаталья Сенчуковаотпускрак кожи

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Рыбин и Сенчукова отменили поездку на отдых из-за рака кожи
Интересно?
Поделись с друзьями: