Рыбин и Сенчукова отменили поездку на отдых из-за рака кожи

Несколько лет назад у Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой обнаружили рак кожи. Болезнь не мешает супругам полноценно работать и жить, но от некоторых доступных практически каждому вещей им все-таки пришлось отказаться.

В этом сезоне артисты не смогут съездить в отпуск. Из-за недуга они решили отказаться от поездки на заграничный курорт, отдыхать Виктор и Наталья будут в подмосковном Долгопрудном.

«Находиться под палящим солнцем нам нельзя, поэтому отдыхать этим летом не поедем… Что касается болезни, к счастью, сейчас это лечится!» – рассказала Сенчукова.

Певица добавила, что за городом ей очень нравится. У пары есть свой сад, где растут цветы и фруктовые деревья. Из вишни и яблок Наталья делает компот, который очень любит 20-летний сын супругов Василий, а оставшиеся плоды замораживает на зиму, пишет «Собеседник».

Ранее Сенчукова призналась порталу teleprogramma.pro, что она и муж сами спровоцировали развитие рака. Пара загорала без солнцезащитных средств и в неподходящее время, а потом у Натальи и Виктора обнаружились на коже странные пятна, оказавшиеся базально-клеточным раком кожи. Теперь исполнители очень тщательно следят за своим здоровьем.