«Попрошу квартиру в Москве»: Эвелина Бледанс поделилась новогодними мечтами

Эвелина Бледанс решила в этот Новый год совместить приятное с полезным, она летит на Пхукет, чтобы провести там праздник, а заодно понежиться в лучах южного солнца.

Звезда призналась, что долгое время в ее семье тема работы в праздники была под запретом. «Мой позапрошлый муж считал, что под Новый год я не должна трудиться, а должна быть с семьей», — сказала она Teleprogramma.pro. Однако по прошествии времени, артистка пересмотрела свои взгляды и решила – деньги лишними не будут, да и работать в таких условиях одно удовольствие.

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«Я еду вместе со своим сыном Семеном. Мы будем есть манго и папайю, пить вкусные соки. Обязательно возьму с собой бутылочку советского шампанского, чтобы мы именно им выстрелили в воздух под бой курантов и по классике жанра написали свои желания, сожгли их, опустили в бокал и выпили. Это классическая история, но я ее очень люблю. У меня давно не было Нового года на юге. А Семен вообще впервые за свои 8 лет будет отмечать Новый год под пальмами», — рассказала Эвелина.

На таиландском новогоднем празднике будут присутствовать в основном иностранцы. Чтобы внести в торжество российскую ноту Бледанс, кроме советского шампанского, планирует взять с собой баночку красной икры и мандарины. Русский колорит артистка собирается внести и в свой наряд для праздника. «Я подбираю что-то между Снегурочкой и русской народной красавицей. Все-таки я человек из России и хочу, чтобы это было очевидно», — сказала Эвелина.

Семену Эвелина подарит планшет, о котором он давно мечтал. Мальчик также просил игровую приставку, но пока звезда до конца не решила, стоит ли ее покупать.

«Для себя я у Деда Мороза попрошу квартиру в Москве, но я прекрасно понимаю, что Дед Мороз я у себя сама. Поэтому буду пахать и зарабатывать для своих детей», — заявила актриса. Эвелина Бледанс заметила, что следующий год Крысы является годом ее позапрошлого мужа Дмитрия, израильского бизнесмена.