Вмешивалась теща, заел быт: почему не сложилась личная жизнь участника проекта «Дом-2» Евгения Кузина

Один из самых привлекательных участников проекта «Дом-2» — Евгений Кузин. Несмотря на то что он уже давно покинул реалити-шоу, поклонники вспоминают о нем до сих пор. Особенно многих интересует личная жизнь Евгения.
В одном из своих интервью участник «Дома-2» Евгений Кузин признался, что ему очень тяжело доверять людям. Поэтому найти подходящую девушку для такого мужчины — задача не из легких. Давайте вспомним, с кем Евгений пробовал построить свое счастье!
Евгений Кузин и Маргарита Агибалова
Личная жизнь Евгения Кузина тесно связана с проектом «Дом-2». Попав на шоу, он начал ухаживать за участницей Надеждой Ермаковой. Однако из этого романа ничего не вышло.
Когда на телестройке появилась Маргарита Агибалова, Евгений решил попытать счастья с ней. Его не испугало даже соперничество с Андреем Черкасовым, который в то время также ухаживал за Ритой.
Весной 2009 года Евгений и Маргарита поженились. А уже зимой на свет появился их сын Дмитрий. Впрочем, Евгений Кузин признался, что если бы не это событие, свадьбы могло бы не быть.
Жизнь под камерами оказалась сложным испытанием. Супруги то и дело ссорились. Раскол в их отношения внесла и мама Маргариты, Ирина Агибалова, которая приехала на проект поддержать дочь, а потом сама стала полноценной участницей реалити-шоу.
Евгений Кузин и Маргарита Агибалова на проекте «Дом-2»
Женщина нередко вмешивалась в процесс воспитания ребенка, время от времени давала советы, что крайне не нравилось Евгению. Раздражение, конечно, накапливалось!
В итоге в 2011 году брак Маргариты Агибаловой и Евгения Кузина рухнул. Процесс развода был сложным, и бывшие супруги почти не общались. Маргарита долго не могла простить бывшего мужа и противилась общению сына с ним. В какой-то момент мальчик начал забывать родного отца. Информацию о том, что Евгений Кузин редко видит своего ребенка, подтвердила и бывшая теща, Ирина Агибалова. В интервью она сказала, что бывший зять практически не участвует в воспитании Мити.
Однако потом ситуация нормализовалась. Бывшие супруги простили друг другу все обиды, и Евгений стал принимать активное участие в судьбе сына. Рассказывал, как возит его на лето к бабушке в Новороссийск, как играет и общается с ним.
Вскоре после развода с Евгением Маргарита вышла замуж за финансиста Павла Марсо. И вместе с ним и сыном перебралась жить на Кипр. Это случилось четыре года назад. Примерно столько Евгений не виделся с сыном. Сейчас Мите уже 14 лет.
Евгений Кузин и Александра Артемова
В 2015 году стало известно о романтических отношениях Евгения с Александрой Артемовой, с которой он встретился снова же на «Доме-2». Изначально участники не планировали серьезных отношений, а зрители были уверены, что этот союз обречен на провал. У пары часто возникали разногласия и конфликты.
Однако уже через год Евгений предложил Александре руку и сердце. Чтобы сделать свадьбу незабываемой, они приняли участие в проекте «Дом-2: Свадьба на миллион», где сразу стали фаворитами и в конечном итоге выиграли.
Церемония бракосочетания состоялась в 2017 году. Молодожены решили отойти от традиционного формата свадьбы, когда регистрация в загсе и праздничное мероприятие проводятся в один день. Вместо этого они заключили свой брак незадолго до основного торжества. На церемонию регистрации пара пришла в повседневной одежде. Так, невеста предпочла свадебному платью белый костюм.
В 2019 году у пары родилась дочь, но уже в следующем году Евгений заявил о своем решении расстаться со своей избранницей. К сожалению, любовная лодка, как это часто бывает, разбилась о быт. Паре было очень нелегко ютиться в однокомнатной квартире вместе с ребенком, и это не способствовало развитию их отношений.
Поклонники были вынуждены принять решение пары о разводе, но в дальнейшем бывшие влюбленные неоднократно давали поводы для слухов о возможном воссоединении. Они продолжали публиковать совместные фотографии в социальных сетях и даже вместе отмечали годовщину со дня свадьбы.
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Евгений Кузин и Александра Артемова на проекте «Дом-2»
Однако на самом деле склеить разбитую чашку оказалось не так легко. Сама Артемова отмечала, что они с Евгением остались друзьями ради совместного воспитания дочери. В 2021 году она заявила, что развода не будет, но только потому, чтобы избежать бюрократических проволочек. При этом Артемова и Кузин являются свободными людьми, хотя мужчина не исключает возможности возобновления отношений. К сожалению, чуда не случилось!
В 2023 году они все же оформили официальный развод. В своем блоге Саша рассказала, что последние три года они уже фактически не жили вместе, а задержка с оформлением документов была связана с ленью и переездом судебного участка в другой район города. Но Артемова все же смогла завершить процесс развода. Кузин также отреагировал на это событие в своих социальных сетях, поблагодарив бывшую жену за опыт и дочь. С дочерью Евгений Кузин периодически видится и общается.
Евгений Кузин. Фото: соцсети Евгения Кузина
В настоящее время Евгений не раскрывает информацию о своей личной жизни.
Но в интервью «Комсомольской правде» более десяти лет назад, говоря о девушке мечты, Евгений Кузин отметил, что она должна думать не только о своей красоте, но и быть образованной, порядочной, хозяйственной, что ему нравятся маленькие брюнетки с пышными формами.
«Моей будущей жене можно позавидовать, я отличный человек, только характер скверный. Одним словом, брильянт, ищу ломбард!» — заявил тогда Евгений.
Возможно, его слова актуальны до сих пор!