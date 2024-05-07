Вмешивалась теща, заел быт: почему не сложилась личная жизнь участника проекта «Дом-2» Евгения Кузина

Один из самых привлекательных участников проекта «Дом-2» — Евгений Кузин. Несмотря на то что он уже давно покинул реалити-шоу, поклонники вспоминают о нем до сих пор. Особенно многих интересует личная жизнь Евгения.

В одном из своих интервью участник «Дома-2» Евгений Кузин признался, что ему очень тяжело доверять людям. Поэтому найти подходящую девушку для такого мужчины — задача не из легких. Давайте вспомним, с кем Евгений пробовал построить свое счастье!

Евгений Кузин и Маргарита Агибалова

Личная жизнь Евгения Кузина тесно связана с проектом «Дом-2». Попав на шоу, он начал ухаживать за участницей Надеждой Ермаковой. Однако из этого романа ничего не вышло.

Когда на телестройке появилась Маргарита Агибалова, Евгений решил попытать счастья с ней. Его не испугало даже соперничество с Андреем Черкасовым, который в то время также ухаживал за Ритой.

Весной 2009 года Евгений и Маргарита поженились. А уже зимой на свет появился их сын Дмитрий. Впрочем, Евгений Кузин признался, что если бы не это событие, свадьбы могло бы не быть.

Жизнь под камерами оказалась сложным испытанием. Супруги то и дело ссорились. Раскол в их отношения внесла и мама Маргариты, Ирина Агибалова, которая приехала на проект поддержать дочь, а потом сама стала полноценной участницей реалити-шоу.