Психотерапевт Андрей Курпатов о проекте «УТРО. ТНТ»: «Мы живые люди, каждый испытывает очень мощное психологическое давление»

Известный врач-психотерапевт, президент Высшей школы методологии, создатель проекта интеллектуального образования нового формата «Академия Смысла» и проекта профессионального образования «Академия психологии и мышления» Андрей Курпатов не так давно стал ведущим ТНТ.

У Андрея Владимировича появилась собственная рубрика в шоу «УТРО. ТНТ», которое идет ежедневно по будням с 7:00 до 9:00 утра.

В ней он старается улучшать жизнь людей с помощью своих профессиональных рекомендаций. Журналисты Teleprogramma.pro поговорили с врачом-психотерапевтом Андреем Курпатовым о новом витке телевизионной карьеры, а также попросили несколько советов: как правильно настроиться на хороший день, не растеряться в экстренной ситуации и справляться с чувством тревожности.

«Я рад, что у меня есть возможность обсуждать значимые вопросы со зрителями ТНТ»

- Андрей Владимирович, вы отвечаете за рубрику «Курпатов» в проекте «УТРО.ТНТ». Расскажите, пожалуйста, в чем конкретно заключаются ваши задачи на этой передаче?

- Мне очень нравится, как развивается ТНТ в последнее время, поэтому, когда мне предложили вести рубрику в утреннем эфире, я с удовольствием согласился. Это полноценная авторская рубрика, в которой я пытаюсь максимально кратко и по существу ответить на те вопросы, которые беспокоят телезрителей.

В свое время я вел программу «Доктор Курпатов», в которой показывал то, как выглядит психотерапия. Тогда я занимался, по сути, просветительской деятельностью.

Сейчас я делаю упор на конкретные рекомендации, которые помогают зрителям сделать свою жизнь лучше за счет психологических знаний.

- Шоу «УТРО.ТНТ» призвано стать самым полезным и современным утром на российском телевидении, потому что в нем будут отражены все актуальные и популярные тренды, темы и повестки, пишут нам представители ТНТ. Какая тема и повестка волнует сейчас больше всего вас самого?

- Мои профессиональные интересы всегда были связаны с психологией, методологией мышления и законами работы нашего мозга.

Думаю, что все это очень актуально и важно: мы должны уметь справляться со стрессами и сложными жизненными ситуациями, принимать правильные решения и по-настоящему понимать самих себя.

И я очень рад, что у меня есть возможность обсуждать эти самые значимые, на мой взгляд, вопросы со зрителями ТНТ.