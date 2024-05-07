Психотерапевт Андрей Курпатов о проекте «УТРО. ТНТ»: «Мы живые люди, каждый испытывает очень мощное психологическое давление»

Известный врач-психотерапевт, президент Высшей школы методологии, создатель проекта интеллектуального образования нового формата «Академия Смысла» и проекта профессионального образования «Академия психологии и мышления» Андрей Курпатов не так давно стал ведущим ТНТ.
У Андрея Владимировича появилась собственная рубрика в шоу «УТРО. ТНТ», которое идет ежедневно по будням с 7:00 до 9:00 утра.
В ней он старается улучшать жизнь людей с помощью своих профессиональных рекомендаций. Журналисты Teleprogramma.pro поговорили с врачом-психотерапевтом Андреем Курпатовым о новом витке телевизионной карьеры, а также попросили несколько советов: как правильно настроиться на хороший день, не растеряться в экстренной ситуации и справляться с чувством тревожности.
«Я рад, что у меня есть возможность обсуждать значимые вопросы со зрителями ТНТ»
- Андрей Владимирович, вы отвечаете за рубрику «Курпатов» в проекте «УТРО.ТНТ». Расскажите, пожалуйста, в чем конкретно заключаются ваши задачи на этой передаче?
- Мне очень нравится, как развивается ТНТ в последнее время, поэтому, когда мне предложили вести рубрику в утреннем эфире, я с удовольствием согласился. Это полноценная авторская рубрика, в которой я пытаюсь максимально кратко и по существу ответить на те вопросы, которые беспокоят телезрителей.
В свое время я вел программу «Доктор Курпатов», в которой показывал то, как выглядит психотерапия. Тогда я занимался, по сути, просветительской деятельностью.
Сейчас я делаю упор на конкретные рекомендации, которые помогают зрителям сделать свою жизнь лучше за счет психологических знаний.
- Шоу «УТРО.ТНТ» призвано стать самым полезным и современным утром на российском телевидении, потому что в нем будут отражены все актуальные и популярные тренды, темы и повестки, пишут нам представители ТНТ. Какая тема и повестка волнует сейчас больше всего вас самого?
- Мои профессиональные интересы всегда были связаны с психологией, методологией мышления и законами работы нашего мозга.
Думаю, что все это очень актуально и важно: мы должны уметь справляться со стрессами и сложными жизненными ситуациями, принимать правильные решения и по-настоящему понимать самих себя.
И я очень рад, что у меня есть возможность обсуждать эти самые значимые, на мой взгляд, вопросы со зрителями ТНТ.
- Многие встают утром с тяжелым настроением. Как правильно настроиться на хороший день?
- Мы живые люди и, конечно, каждый из нас испытывает порой очень мощное психологическое давление. Но это давление можно преобразовать в созидательную силу. Все планы и задачи на грядущий день лучше определять накануне – по крайней мере, за пару часов до отхода ко сну.
С утра важно не хвататься сразу за телефон, а дать себе время немного прийти в себя. Можете просто поблагодарить жизнь за то, что она дала вам новый день, и решить, с каким чувством вы хотите этот день прожить.
Если энергии много, то нацельтесь на большое количество действий и высокую результативность. Если не чувствуете, что сил много, решите, что – лично для себя – вы сделаете сегодня все, чтобы не испытывать негативных эмоций. И вы удивитесь, как и в том, и в другом случае, силы к вам придут.
«Работа – это не ярмо и наказание, а лучший способ – избавиться от тревоги»
- Мы живем в неспокойное время. Как справиться с чувством тревожности и ощущением, что должно произойти что-то плохое?
- Прежде всего нужно научиться разделять реальные проблемы и задачи – то, что касается вас лично, и то, что является общим стрессовым фактором. Последний сразу можно отбросить, поскольку его действие от вас не зависит, а потому и нет нужды об этом переживать.
В отношении своих собственных проблем – не старайтесь заглядывать за горизонт, пытаясь предсказать развитие событий (в состоянии тревоги и ваше отношение к будущему будет соответствующим).
Лучше определить, что вы здесь и сейчас можете сделать, что зависит от вас и какими вы обладаете ресурсами и возможностями. И обязательно приступайте к делу, поскольку дела, работа – это не ярмо и не наказание, а лучший способ избавиться от тревоги – потратить силы внутреннего беспокойства на конструктивные и созидательные цели.
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- Как не растеряться в сложной жизненной ситуации?
- Философ Эпикур учил: боль может быть или нестерпимой, но тогда она, вероятно, и скоро закончится, или терпимой, но тогда это значит, что вы это переживете и будете жить дальше, так что и переживать, в сущности, не о чем.
Проще говоря, он учил нас не бояться: если ситуация и в самом деле драматическая, то, считайте, что дело уже сделано – осталось принять случившееся, похоронить неоправдавшиеся надежды и двигаться дальше.
Всякий раз, когда вы осознаете, что ваши страдания временны, они перестают ощущаться как великое несчастье.
- Как потом все пережить, если уже оказался в такой ситуации?
- Фокусироваться на том, что есть в вашей жизни, а это, прежде всего, вы сами, ваши таланты и способности, ваши знания и опыт.
И, я надеюсь, у вас есть люди, которым вы дороги, а это – самое важное, и главное не забывать о них и о том, что вы значите друг для друга.
- Как справиться с чувством стресса одинокому человеку в ситуации, когда происходит что-то плохое, а он ощущает, что все вокруг объединились, чувствуют поддержку от тех же супругов, друзей, а одиночка ощущает себя брошенным и никому не нужным?
- Проблема одиночество не разрешается снаружи – другой человек не способен дать вам ощущение, что вы не одиноки. Только если вы доверяете человеку, только если вы принимаете его, готовы открыться, тогда вы будете не одиноки.
Когда мы произносим слово «одиночество», то сразу возникает ложное ощущение, что, мол, в этом «моем одиночестве» виноват кто-то другой – меня бросили, оставили, предали и так далее, и тому подобное.
Но фиксируясь на таких мыслях, ведь так вы только усиливаете свое состояние одиночества. Поэтому просто прерывайте эти приступы жалости к себе. Это, поверьте, пойдет вам на пользу.
«Чувство вины – это химера»
- Как справиться с чувством вины, что не успел что-то сказать человеку, встретиться с ним, сделать что-то для него, в каких-то случаях даже просто познакомиться (журналист не успел взять интервью), если человека уже нет на этом свете и уже ничего нельзя вернуть?
- Чувство вины — это химера. Вы не можете вернуться в прошлое и изменить его. Что случилось – то случилось. Могли ли вы когда-то в прошлом поступить как-то иначе? Да, но при условии, что вы бы знали будущее, контролировали Вселенную и тому подобное. Но так не работает, это безумие.
Мы действовали, исходя из той информации, которая была у нас на тот момент, и другой у нас не было. Как мы могли поступить иначе? С другой стороны, помните – никому легче от вашей вины не станет, напротив — вашим близким будет только хуже.
Да, если мы где-то напортачили, то надо принять на себя ответственность. Но ответственность, а не вину. То есть, сделать что-то, что будет улучшать жизнь, а не сеять в ней дополнительный негатив.
Не требуйте от себя непогрешимости – все мы совершали, совершаем и будем совершать ошибки. К тому же, за свои ошибки мы ведь сами же и расплачиваемся, так что и впрямь имеем на них полное право. Превращать вину в способ жизни и доводить себя тем самым до полного самоуничижения — ошибка.
«Тяжелые жизненные ситуации заставляют нас переосмыслить свою жизнь»
- Нередко человека посещает вдохновение во время или после переживания тяжелых жизненных ситуаций. Как вы объясняете то, что именно в такие периоды приходит творческое озарение и какие-то яркие произведения создают даже те, у кого особо не было творческих талантов? (Речь идет не только об артистах, но и о людях вообще)?
- Естественно, что тяжелые жизненные ситуации заставляют нас переосмыслять свою жизнь. Они меняют нас. А иногда, чтобы сделать что-то значительное, нам нужно внутренне перемениться.
Счастье, когда вы творческий человек и перерабатываете свое переживание в творческий продукт. Так человек способен помочь другим, и сам обязательно будет услышан.
- В одном из интервью вы сказали: «Сейчас все публичные люди оказались под совершенно безумным давлением, от них ожидают каких-то поступков, каких-то высказываний…». Как им справиться с таким давлением? Не высказываться, лишний раз не отсвечивать, закрыть комментарии в соцсетях?
- Я говорил это во вполне понятный момент, когда многие люди, не понимая глубину происходящих трансформаций, высказывали свои эмоции и требовали, чтобы их поддержали публичные люди.
Но публичный человек должен понимать, что его авторитет не в том, чтобы просто потворствовать любой, зачастую спонтанной прихоти какой-то части аудитории.
Его задача - действительно понимать, что происходит, и говорить то, что согласуется с его внутренней позицией, и то, что он считает правильным с высоты своей ответственности.
- «Но есть и еще одна большая проблема, с которой пока вообще непонятно, что делать. Это отсутствие ощущения будущего. «Сердце в будущем живет», как писал Александр Сергеевич, но сейчас нам, как никогда, сложно это будущее себе представить. Нужна новая метаидея, но ее пока нет» - еще одно ваше высказывание. Ваше мнение по этому вопросу не изменилось?
- Нет, в массовом сознании. У меня такая метаидея есть, и она, на мой взгляд, актуальна для всех нас. Мы живем в мире, в котором утрачивается человечность.
Чарльз Дарвин определял человечность, как уникальную способность нашего вида быть умными и добрыми. Сейчас в нашем мире становится все меньше и меньше ума, а тем более – доброты. И нам надо стремиться к будущему, в котором ума и доброты будет больше.