Адель поделилась, как преодолела опустошение после развода

Вернувшись в музыку, британская певица Адель дала большое интервью, в котором рассказала, как развод повлиял на ее жизнь.

По словам 33-летней звезды, ни она, ни ее муж-бизнесмен Саймон Конекки не виноваты в произошедшем. Судя по всему, артистка просто поторопилась выйти замуж. Она говорит, что не понимала себя. К 30 годам ей не нравилось то, кем она была.

Адель хотела чувствовать себя уравновешенной и счастливой в своей семейной жизни, но никогда не ощущала этого. Она была опустошена и считала, что не справилась с миссией быть женой.

Фанаты певицы знают, что после развода она занялась своим телом и за несколько месяцев фитнеса превратилась из милой «помпушки» в стройняшку. Это преобразование помогло Адель пережить крушение ее брака.

«Если я смогу преобразовать свою силу и свое тело, я, несомненно, смогу сделать это и со своими эмоциями, своим мозгом и своим внутренним благополучием, — поделилась мыслями певица с журналом Rolling Stone. — Это двигало меня вперед. Это просто совпало со всей той эмоциональной работой, которую я проводила над собой, визуализируя ее».

Напомним, отношения Адель и Конекки начались в 2011 году, практически сразу у них родился сын Анджело. В 2017-2019 годах пара состояла в браке, но артистка мало распространялась о нем. О том, что ее семейная жизнь стала испытанием для звезды, говорит и то, что с 2016-го она не выпускала песен. Лишь осенью 2021-го поклонники дождались от певицы нового хита. Одновременно с новостью о новом романе.

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