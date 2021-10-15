«Теперь я сдаюсь»: Адель выпустила первый за пять лет клип

В ноябре 2021 года также выйдет четвертый альбом певицы.

В ночь на 15 октября британская певица Адель выпустила клип, чего не делала уже пять лет. В музыкальном ролике на песню Easy on Me, который появился на YouTube-канале певицы, она покидает старый дом и уезжает навстречу новой жизни.

Видео начинается в черно-белых тонах, а затем становится цветным. В конце зрители могут увидеть момент, как артистка смеется после очередного дубля. Однако сама песня грустная, в ней 33-летняя Адель поет о расставании.

«Нет места для того, чтобы что-то изменилось, когда мы оба так глубоко застряли на нашем пути. Ты не можешь отрицать, как сильно я старалась. Я изменила то, кем была, чтобы поставить вас обоих на первое место, но теперь я сдаюсь», — поет звезда.

Напомним, на днях, общаясь с поклонниками, Адель сказала, что ее четвертый альбом под названием «30» будет посвящен разводу. Пластинка выйдет 19 ноября, о чем певица сообщила в Twitter.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.