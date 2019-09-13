Певица Адель разведется после семи лет отношений

По слухам, она уже живет с новым бойфрендом.

Певица объявила о расставании с мужем Саймоном Коннекки еще в апреле. Однако до официального развода дело дошло только сейчас.

Адель и Саймон поженилась в 2017 году, однако к тому моменту уже пять лет была в отношениях. У них есть общий сын, шестилетний Анджело.

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«Публично Адель очень мало говорила о расставании. Но в частной обстановке она была очень откровенна относительно того, что они с Саймоном уже фактически в разводе», — сказал журналистам знакомый певицы.

Представитель Адель заявил, что пара намерена продолжать воспитывать сына в любви, однако от других комментариев отказался. Ранее в СМИ ходили слухи, что певица уже живет с новым бойфрендом, но официального подтверждениям им не было.