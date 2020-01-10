Потеряла около 45 кг: похудевшую певицу Адель стало трудно узнать

Фанаты 31-летней британской певицы Адель в шоке от ее свежих снимков, недавно попавших в Сеть. Артистка, которая в сознании своих поклонников всегда была пышечкой, невероятно похудела. Многие отмечают, что новое тело не идет звезде — от потери веса у нее даже кожа стала свисать. Что же случилось?

Как передает издание People, недавно певица посетила остров Ангилью, где случайно встретилась со своей фанаткой — 19-летней Лекси Ларсон. Студентка даже не сразу узнала кумира, когда увидела ее в местном ресторане. Артистка сама подсела к девушке, и они разговорились.

«Она сказала, что потеряла около 100 фунтов (45 кг. — Прим. ред.), и это такой безумный позитивный опыт, — вспоминает фанатка. — Она казалась такой счастливой и выглядела потрясающе».

Напомним, в 2019 году Адель пережила развод. После этого события певица решила изменить свою жизнь, а вместе с ней и внешность. Конечно, же сбросить лишние килограммы — мечта многих девушек, но минус 100 футов кажется невероятной переменой. Притом, что артистка не любит физические нагрузки и предпочитает диеты. Ранее в прессе сообщалось, что она худела путем отказа от сладкого и снижения калорийности потребляемой пищи, сидела на гречке, грецких орехах, сельдерее, капусте и фруктах.

Сайт Teleprogramma.pro поинтересовался у диетолога Елены Соломатиной, насколько такая диета приемлема для женского организма.

«Если раньше она весила 85 килограммов, минус 45, остается 40. Надо срочно лечить от анорексии, этого никак не может быть, — удивилась специалист. — В тех продуктах, что вы перечислили, я не увидела полноценного источника белка. На такой диете можно посидеть пару недель, но не целый год. Я ее не рекомендую. Рацион должен быть гораздо шире, чтобы организм получал полную палитру необходимых ему веществ. Недостаток веществ всегда потом скажется рядом заболеваний. Питание, даже низкокалорийное, должно быть максимально разнообразным».

Диетолог отметила, что такая звезда, как Адель, явно не ищет диеты в Интернете — рядом с ней должны быть специалисты, которые подскажут ей лучший путь к похудению. И вряд ли бы профессионал посоветовал бы певице питание без белка.

Справка Teleprogramma.pro: Елена Соломатина является квалифицированным врачом-диетологом. Она как специалист давала интервью в студии передачи «На женской половине», где рассказала о том, как правильно худеть. Также эксперт делилась своими знаниями о правильном питании в передаче «Доктор знает» на телеканале о здоровье «Открытый мир».

Елена имеет стаж работы врачом и диетологом более 20 лет. Она как специалист с большим стажем работы также дает советы в интернет-рубрике «Яндекс. Знатоки». Согласно проверке Яндекса, верифицированный эксперт. Образование получила в конце 80-х годов. Сначала Соломатина окончила Медицинский университет Пловдив в Болгарии по специализации общая практика, врач-терапевт, а потом проходила курсы повышения квалификации как в Болгарии, так и в России при Университете дружбы народов.

Внимание! Teleprogramma.pro не рекомендует ориентироваться на звезд. Перед тем, как сесть на любую диету или прибегнуть к какой-либо процедуре для похудения, проконсультируйтесь с квалифицированным врачом-специалистом.