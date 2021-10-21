Счастливая в объятиях возлюбленного: Адель заметили с Ричем Полом на баскетбольном матче

Исполнительница больше не скрывает отношения с футбольным агентом.

Как сообщают зарубежные таблоиды, артистка Адель и представитель игроков NBA Рич Пол появились на одном из баскетбольных матчей в Лос-Анджелесе вместе.

Напомним, 33-летняя исполнительница саундтрека к фильму о приключениях Джемса Бонда встречается с 39-летним спортивным агентом Ричем Полом. В прошлом месяце Адель подтвердила свой новый роман, опубликовав снимок с бойфрендом.

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Рич Пол. Фото: Instagram.com/richpaul

А недавно поклонники и папарацци окончательно убедились, что постройневшая знаменитость счастлива в романтических отношениях. В издании gettyimages.ru отметили, что певица широко улыбалась на матче в объятиях спортивного агента.

К слову, нового возлюбленного Адель смущает повышенное внимание к его персоне. В отличие от прежних избранников артистки, Рич Пол не кричит о своих отношениях с известной певицей.

В личном микроблоге Пола нет ни одной фотографии с Адель.

Напомним, ранее Адель рассказала о первой встрече с новым возлюбленным. Певица признается, что ее покорили зажигательные танцы спортивного агента.

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