Счастливая в объятиях возлюбленного: Адель заметили с Ричем Полом на баскетбольном матче

Как сообщают зарубежные таблоиды, артистка Адель и представитель игроков NBA Рич Пол появились на одном из баскетбольных матчей в Лос-Анджелесе вместе.
Напомним, 33-летняя исполнительница саундтрека к фильму о приключениях Джемса Бонда встречается с 39-летним спортивным агентом Ричем Полом. В прошлом месяце Адель подтвердила свой новый роман, опубликовав снимок с бойфрендом.
Рич Пол. Фото: Instagram.com/richpaul
А недавно поклонники и папарацци окончательно убедились, что постройневшая знаменитость счастлива в романтических отношениях. В издании gettyimages.ru отметили, что певица широко улыбалась на матче в объятиях спортивного агента.
К слову, нового возлюбленного Адель смущает повышенное внимание к его персоне. В отличие от прежних избранников артистки, Рич Пол не кричит о своих отношениях с известной певицей.
В личном микроблоге Пола нет ни одной фотографии с Адель.
Напомним, ранее Адель рассказала о первой встрече с новым возлюбленным. Певица признается, что ее покорили зажигательные танцы спортивного агента.
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