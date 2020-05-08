«Посвятила себя фитнесу и «потеет»!»: бывший тренер Адель высказался о ее резком похудении

В западной прессе до сих пор не утихают толки о внезапном похудении певицы Адель. В конце 2019 года молодая артистка, зарекомендовавшая себя «пышечкой», неожиданно постройнела. Позже она призналась, что после развода потеряла 45 килограммов. 5 мая артистка отметила 32-летие и выложила новую фотографию, на которой видно, что она все еще худа.

Снимок вызвал новые споры в Сети. «Злые языки» поговаривают, что известная британка подгоняет себя под стандарты красоты, чтобы увеличить свою популярность. Из-за этого бывший личный тренер певицы Пит Джерасимо решил высказаться и написал большой пост в Instagram. Мужчина отметил, что артистка ни в коем случае не изменила себе ради более стройной внешности и не рисковала своим талантом, чтобы втиснуться в чужие рамки привлекательности.

«По моему личному опыту работы с ней во многих ее взлетах и ​​падениях, она всегда шла в такт со своим собственным ритмом. Она никогда не притворялась тем, кем не была. То, что вы видели, то и было на самом деле. И мы все любили это!» — заверил Пит.

Он рассказал, что, когда они начали работать вместе с Адель несколько лет назад, речь о превращении ее в «худышку» даже не стояла. Певица просто хотела укрепить свое здоровье, особенно после родов и операции. Перед большим туром длительностью в 13 месяцев артистка набрала хороший темп тренировок и улучшила свой рацион. В результате она сбросила несколько килограммов, что не обошли вниманием СМИ.

Затем Адель переехала из Лондона в Лос-Анджелес и ее сотрудничество Джерасимо окончилось, но он продолжает следить за ее карьерой. Тренер отметил, что после изменений, которые произошли в ее личной жизни в 2019 году, вполне естественно, что женщина приобрела новое ощущение себя и захотела измениться внешне.

«Она использует лучшие привычки в еде, посвятила себя фитнесу и «потеет»! Я не могу быть еще более гордым и счастливым за нее! Эта метаморфоза произошла не ради продажи альбомов, рекламы или для подражания. Она делает это для себя и для Анджело (сын Адель. — Прим. авт.)», — написал тренер.

В финале он выразил надежду, что люди оценят тяжелую работу, которую певица проделала над собой. Ведь она старалась не ради кого-либо — это было ее собственным желанием.