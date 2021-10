Адель выпустит новую песню впервые за пять лет

Певица записала трек Easy on me.

Популярная британская певица Адель «молчала» на протяжении пяти лет. В 2015 году вышел ее третий альбом «25», в 2016-м она порадовала фанатов двумя синглами When we were young и Send my love, а после этого не выпускала никаких песен.

И вот на странице в Instagram 33-летней артистки появился видеоанонс нового трека. Он будет называться Easy on me и выйдет 15 октября.

В черно-белом ролике Адель под мелодичный клавишный перебор едет на машине куда-то. Автомобиль забит вещами и нотами звезды, символизируя собой поездку в новую жизнь.

Напомним, что в 2017-ом певица вышла замуж за отца своего ребенка, бизнесмена Саймона Конекки, а через два года развелась с ним. За это время девушка экстремально похудела. А еще она крайне редко появлялась в соцсетях и практически ничего не рассказывала о своей жизни. Поклонники Адель, среди которых немало знаменитостей, радуются, что она наконец вернулась к созданию песен.

У певицы есть статуэтка «Оскар» и 15 «Грэмми».

