«Все пиар, кроме некролога»: Данко объяснил, почему российский шоу-бизнес прорвало на интимные откровения

После откровений Елены Прокловой об изнасиловании, Анна Калашникова, Дана Борисова и Марина Орлова признались, что тоже стали жертвами насилия.

История Елены Прокловой о домогательствах со стороны режиссера словно разворошила осиное гнездо. Известные актрисы и телеведущие стали признаваться, что и им предлагали получить роли сомнительным путем.

В программе Андрея Малахова о грязных домогательствах заявила актриса Марина Орлова. Ее 16-летнюю чуть не изнасиловал очень влиятельный человек, который открыл в кино немало актрис.

«Сказал, что я тепло одета. Попросил снять кофту и я осталась в одном белье. Я бросилась к двери, а она закрыта… В итоге сидела в углу и рыдала, пока он себя удовлетворял», — поделилась актриса.

Она в своей беде не едина – телеведущую Дану Борисову в 18 лет склонил к интиму начальник.

«Я только пришла на ТВ, была без опыта. У меня не было возможности отказаться, сбежать я не могла – я ценила эту работу. Наша связь продолжалась три года, я забеременела и сделала аборт: ребенок не входил в его планы», — рассказала Борисова.

Еще одна жертва — актриса и певица Анна Калашникова. За интим режиссер обещал помочь с продвижением по карьерной лестнице.

«Он пригласил меня к себе в кабинет и нагло снял штаны, оказавшись без трусов: «Ну ты же девочка умная. Давай найдем точки соприкосновения». Схватил меня за голову, за руки и вперед..», — поделилась девушка.

Все героини скандальных историй настаивают: решились на откровения не ради пиара, а во благо.

«Да, эта тема малоприятна, но я рада, что она поднялась. Женщина не должна себя чувствовать предметом пользования. Пришло время что-то менять в обществе, времена меняются», — прокомментировала Teleprogramma.pro Елена Проклова.

Но, судя по всему, пока меняются только времена, а отношение к проблеме остается прежним. На пострадавших полились потоки критики и хейта. Многие уверены, что все делается ради модного слова – хайп.

«Кто такие Борисова, Калашникова, Орлова? Им надо как-то о себе заявить, вот и пиарятся. У станка стоять никто не хочет. Куда проще сказать, что тебя изнасиловали 10 лет назад. Вдруг прокатит и пойдут деньги, а нет – буду спокойно жить дальше. Все пиар, кроме некролога», — заявил певец Александр Фадеев (известный под псевдонимом Данко).

Он полагает, что пострадавшие лукавят. Возможно, сам факт имел место быть, но история преподносится однобоко.

«Я уверен, что никакой серьезный продюсер или режиссер не будет никого насиловать, как бандит с большой дороги. Скорее всего, молодые и амбициозные дамы сами идут, и готовы сделать все что угодно, чтобы их изнасиловали за роль. А если что-то идет не так, то используют этот факт, как оружие мести», — отметил Данко.

К тому же, как он считает, многие не думают своей головой, а руководствуются примерами заокеанских коллег.

«Но там другой менталитет, другое отношение к этому вопросу. У нас же иначе. БОльшая половина девчонок, которые выбились в люди, выехали за счет спонсоров. Откуда у молодой певицы или актрисы деньги на клипы, костюмы? От богатых дядек. А за какие такие заслуги им дают эти деньги? Естественно, не во благо будущего таланта», — заключил артист.

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